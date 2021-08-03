"Досадная ошибка Акаева породит в душах кыргызстанцев еще порцию негатива"

Почему бывший президент КР Аскар Акаев оттолкнул Токтайым Уметалиеву? Этим вопросом задался политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, Токтайым Уметалиева единственная из общественно-политических деятелей Кыргызстана, кто с первых дней вылета в Москву Акаева открыто стояла на его стороне все эти долгие годы, проведённый им на чужбине. Не металась и не старалась отстраниться от беглого президента.

"После того, как Аскар Акаевич вышел из здания ГКНБ, она бросилась к нему и этот по-женски простой, искренний порыв вполне понятен. Но экс-президент, надменно отстранившись от её объятий, пошёл к журналистам.

Это видео разошлось по интернету, в котором наши тролли от души позлорадствовали.

На мой взгляд, эта досадная ошибка экс-президента породит в душах кыргызстанецев ещё одну порцию негатива в его адрес.

Как говорится, в нашем обществе есть мнение, что Аскар Акаевич замешан в коррупционных схемах Кумтора. Так вот это мнение экс-президент должен будет изменить в судах, как это сделал в свое время Феликс Кулов.

Встреча с Садыром Жапаровым не сотрет подозрения народа, более того, тень упадет и на действующего президента", - отметил Бакетаев в разговоре с VB.KG.