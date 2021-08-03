Таалайбек Сарыбашов новый и.о. мэра Бишкека. Что о нем известно?

В Кыргызстане вчера, 2 августа, стало официально известно, что Сарыбашов Таалайбек Насирбекович освобождён от должности мэра Оша и назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек. Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Улукбек Марипов.

Нового главу муниципалитета уже представили активу мэрии. Окончательно избирать мэра будут депутаты Бишкекеского городского Кенеша в сентябре, а до тех пор Сарыбашов будет исполняющим обязанности.

Первым делом Таалайбек Сарыбашов уволил собственного сына Нурсултана Насирбекова, который до этого работал в центральном аппарате мэрии столицы. Нурсултан работал в мэрии специалистом организационно-инспекторского отдела центрального аппарата.

Что еще известно про нового и.о. мэра?

Ему 50 лет. Он родился в селе Гулчо Алайского района Ошской области. Его отец работал там на мясокомбинате.

Образование получал в Ошском технологическом техникуме (1995 год) и Ошском государственном юридическом институте по специальности юрист (2008 год).

1989 г. - Алайский АТП, с. Гульча, автослесарь.

1989-1991 - служба в рядах Советской армии (ГДР), сержант.

1991-1992 - Плодоовощной комбинат, г. Ош, продавец.

2005-2008 - Рынок "Насирбек уулу Нурсултан", с. Гульча, директор.

2008-2012 - Алайский районный кенеш, председатель.

2012 г. - Глава Алайской государственной районной администрации - аким.

2015 – 2018 распоряжением премьер-министра Темира Сариева был назначен полномочным представителем правительства в Ошской области.

2018 – 2021 Мэр города Ош.

Зонтичный скандал

В июне 2016 года в Оше проходил международный фестиваль этнокультуры. В то время Сарыбашов был полпредом правительства в Ошской области. В соцсетях появилась фотография Сарыбашова с этого мероприятия. Он сидит на стуле, сложив руки, а над ним держит зонт помощник. Этот снимок вызвал волну критики общественности. Тогда Сарыбашев заявил, что мол, и не заметил как, помощник раскрыл над ним зонт.

Трудовой мигрант

По некоторой информации новоиспеченный мэр трудился 15 лет в России. Работал продавцом и таксистом в Новосибирске.

Наверное поэтому в ноябре 2018 года, депутат ЖК Ирина Карамушкина заявила о том, что мэр Оша Таалайбек Сарыбашов может иметь российское гражданство. Но Сарыбашов отрицал эту информацию. Через своего пресс-секретаря он сообщил, что является гражданином Кыргызстана и никакого двойного гражданства не имеет.

"Вся распространяемая информация не соответствует действительности. В 2000-2002-е годы он находился в Новосибирске в качестве трудового мигранта. Но паспорт России не получал", - сообщили в пресс-службе мэрии Оша.

Критика по работе

Когда он был полномочным представителем правительства в Ошской области, к нему были претензии по работе. В июле 2017 года тогда еще премьер-министр Сооронбай Жээнбеков объявил замечание за недостаточную работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области.

В СМИ также проходила информация, что у Сарыбашова нет высшего образования, а диплом он якобы купил. Но он сообщил, что в 2008 году он окончил Ошский государственный университет по специальности "Юрист" и предъявил копию диплома. Этот диплом, по его словам, находится в родительском доме в Алайском районе, а там он бывает изредка.

Звучала критика работы Сарыбашова и в бытность его мэром Оша.

В октябре 2020 года депутаты горкенеша Оша выразили недоверие Таалайбеку Сарыбашеву. Из 45 депутатов на заседании присутствовали 31. Они единогласно проголосовали против дальнейшей работы мэра. Отметим, на главной площади Оша тогда проходил митинг. Сарыбашев вынужден был принять решение депутатов горкенеша. Но вскоре го вернули на прежнее место.