Мэрия Бишкека борется за изъятие муниципальной земли у Арсланбека Малиева

Управление земельными ресурсами (УЗР) при мэрии Бишкека пытается вернуть в собственность города 18 соток земли в "золотом квадрате", которые, как установила прокуратура Первомайского района, были незаконно выданы предпринимателю Арсланбеку Малиеву в бытность его депутатом ЖК.

Речь идет, напомним, об участке, расположенном по адресу Чокморова, 164. Сейчас на этом месте построен многоэтажный дом.

Раннее девятого июля в Административном суде Бишкека судья удовлетворила ходатайство УЗР о восстановлении срока подачи административного иска к мэрии. Тем самым суд разрешил управлению оспаривать законность, выданного госакта на земельный участок.

Малиев с этим не согласился и подал жалобу в городской суд Бишкека.

2 августа в Горсуде началось рассмотрение этой жалобы. На заседании помимо представителя Малиева, также присутствовали представители УЗР, Прокуратуры Первомайского района и строительной компании ОсОО "Бабек ЛТД" (построившей на месте участка многоэтажный дом).

Коллегией Бишкекского городского суда по административным делам были выслушаны доводы всех присутствующих сторон. Все участники судебного заседания, кроме представителя Малиева, заявили, что согласны с постановлением Административного суда от 9 июля.

В своей жалобе представитель Малиева указал, что УЗР не могло не знать о нарушениях, а, значит, и вообще не было никаких нарушений.

Однако представитель УЗР еще раз отметил, что его управление узнало о нарушениях только 7 мая 2021 года из предписания прокуратуры Первомайского района Бишкека, в котором говорится о том, что были нарушения при выдаче земельного участка.

Однако на заседание не явился представитель мэрии Бишкека, которая и вынесла постановление о предоставлении участка площадью 18 соток в пользование Малиеву в 1997 году. А также не явился представитель Бишкекского филиала "Кадастра", который является ответчиком, так как затрагивается вопрос о законности госакта о праве Малиева на частную собственность.

Поскольку судебной коллегии не хватило мнений отсутствующих сторон, было принято решение сделать перерыв и назначить следующее заседание на 4 августа. Суд должен обеспечить явку всех сторон.

- Представитель Малиева не согласился с определением Административного суда о восстановлении сроков подачи искового заявления УЗР к мэрии Бишкека. И в своем обосновании он указывает, что земля была выдана законно, и мэрия могла выдавать. Но эти доводы никак не связаны с решением административного суда, который пока лишь восстановил сроки на рассмотрения дела по существу. По логике представитель Малиева должн был доказать, что УЗР мэрии знало ранее о нарушениях и не обращалось в суд. Но это невозможно. Ведь УЗР узнало о нарушениях только в мае этого года из предписания прокуратуры на основании неопровержимых доказательств, - сообщил VB.KG по итогам заседания юрист ОсОО "Бабек ЛТД" Ильгиз Насиров.