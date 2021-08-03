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Кыргызстан вошел в число стран, куда американцам рекомендуют не ездить

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- ВБ
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Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предостерегли американцев от поездок в Грецию, Ирландию, Иран и Ливию, Казахстан, Кыргызстан, другие направления из-за растущего числа случаев COVID-19, [ur=https://rus.azattyq.org/a/31390813.htmll]пишет[/url] "Азаттык".

Всего 70 стран помещены в четвертую категорию с пометкой "Избегайте путешествий".

В самих Соединенных Штатах также наблюдается всплеск коронавирусной инфекции несмотря на то, что Джо Байден достиг своей цели: 70 процентов населения получили хотя бы по одной дозе вакцины против COVID-19.

Джефф Зиентс, координатор рабочей группы Белого дома по COVID-19, сообщил журналистам, что по всей стране увеличивается количество госпитализаций и ежедневно умирает более 300 человек.

Мэри Мэйхью, глава ассоциации больниц Флориды, заявила, что идет тенденция по госпитализации пациентов из более молодой возрастной группы.

"За последний год так много людей неоднократно слышали, что COVID представляет наибольший риск для пожилых людей, для людей с серьезными сопутствующими заболеваниями, но дельта-вариант представляет собой значительный риск для молодых людей", - сказала Мэйхью.


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URL: https://www.vb.kg/404353
Теги:
вакцина, США, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, COVID
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