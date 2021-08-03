Более 1,6 милиарда сомов выделено на повышение зарплат врачам в 2021 году

Правительством КР дополнительно выделено 1 миллиард 612 миллионов 992,7 тысячи сомов на повышение заработной платы работникам организаций здравоохранения, сообщает пресс-служба ФОМС.

С 1 июля 2021 года врачам, среднему медицинскому и прочему персоналу заработная плата повышена на 50 процентов, а младшему и техническому обслуживающему персоналу устанавлен коэффициент 1,4 к основному окладу.

Отмечается, что правительство дополнительно выделило 1 миллиард 612 миллионов 992,7 тысяч сомов из республиканского бюджета на повышение заработной платы работников организаций здравоохранения на 2021 год.

Фонд ОМС за июль месяц на повышение заработной платы из республиканского бюджета выделено и профинансировано организациям здравоохранения 333 миллиона 265,2 тысяч сомов.