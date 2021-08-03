Мирбек Кожоев вернулся из РФ и увидел ущерб от селей и ливней в регионе

Полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев сегодня, 3 августа, возвращаясь из официального визита в РФ в республику Татарстан, посетил районы и города области, где произошло подтопление. Об этом сообщается на странице полномочного представительства в Facebook.

Отмечается, что Мирбек Кожоев уже побывал в Балыкчы и Тонском районе, где стихийное бедствие нанесло ущерб в основном жилым домам, автомобильным дорогам, ирригационным каналам.

Глава области сообщил, что обсудил с соответствующими министерствами восстановление 3-х домов в селе Оттук. Кроме того, местные власти совместно с департаментом водного хозяйства проводят восстановительные работы на каналах "Алыш" в селе Оттук и "Ак-Булун" в селе Кара-Шаар.

Также ожидается, что глава региона посетит места схода селевых потоков в Джети-Огузском районе.