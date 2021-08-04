Кыргызстанцам в РФ рассказали о решении паспортных проблем

Посольство КР в РФ выступило с разъяснением по поводу получения и обмена паспортов кыпнызстанцами, находящимися в России. Это сделано, как отмечается, в целях ускорения процесса приема заявлений граждан, обеспечения готовности документов к оформлению национальных паспортов, во избежание случаев возврата Государственной регистрационной службой КР таких заявлений.

Граждане, не достигшие 18-лет, которые получают паспорт в первый раз или обменивают заграничный (общегражданский) паспорт /идентификационную карту (айдикарт), должны предоставить оригиналы свидетельства о рождении ребенка и копию его, паспорт ребенка и копия (если у ребенка есть паспорт), паспорта законных представителей (родителей либо опекунов, попечителей) плюс копии.

При этом если один из родителей является иностранным гражданином, то необходимо предоставить перевод его паспорта (за исключением граждан РФ) и его нотариально заверенное согласие на получение ребенком кыргызского гражданства и паспорта КР.

В случае отсутствия возможности предоставления оригинала паспорта одного из родителей потребуется нотариально заверенная копию этого документа и его нотариально заверенное согласие на получение ребенком кыргызского гражданства и оформление паспорта КР.

При смене персональных данных (ФИО) несовершеннолетнего гражданина КР нужно предоставить оригинал свидетельства об их перемене.

В посольстве подчеркнули, что при сдаче документов необходимо личное присутствие ребенка и одного из родителей.

Оформление идентификационной карты КР производится для граждан республики, достигших 16 летнего возраста.

Кыргызстанцам старше 18-лет при обмене заграничного (общегражданского) паспорта или идентификационной карты, срок которых истек или же паспорт был испорчен, утерян, необходимо предоставить оригиналы ряда документов. Это - заграничный паспорт/идентификационная карта КР плюс копия (если паспорт утерян, то только его копия), свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака (если такое произошло), свидетельство о смерти супруга или супруги (для вдовы или вдовца), свидетельство о рождении и копия (в случае утери паспорта).

Если заявитель менял персональные данные, то понадобится предоставить оригинал свидетельства о перемене ФИО.

При обмене заграничного (общегражданского) паспорта / идентификационной карты ввиду изменения персональных данных от граждан старше 18-лет потребуются оригиналы заграничного паспорта/идентификационной карты КР, свидетельство о заключении брака или о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга или супруги (в соответствующих случаях), свидетельство о перемене ФИО.

"Граждане, подавшие заявления на оформление национальных паспортов, должны знать, что в случае наличия ошибок в их документах (исправления, несответствия букв) либо в базах данных, консул вправе запросить у заявителя иные документы, необходимые для положительного рассмотрения заявления уполномоченным государственным органом Кыргызстана", - подчеркнули в посольстве.