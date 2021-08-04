Куда текут наши молочные реки?

Государственный антимонопольный комитет недавно провел исследование о состоянии молочной отрасли в стране. Выводы были сделаны неутешительные. Даже в отдаленном будущем в стране не ожидается резкого увеличения производства полезной для здоровья человека продукции. Причин на то множество.Самая главная - нет полноценной системы поставки молока от фермера к производителю. У отдельных хозяйств малый объем продукции, а объединяться они не хотят. В основном из–за нехватки средств.

Где вы, буренки–рекодсменки?

Для того, чтобы понять, как мы дошли до такой жизни, необходим небольшой экскурс в историю. В советское время в Кыргызстане действовали более 500 колхозов–совхозов, и каждое хозяйство занималось производством молока. Средний надой составлял 3 тысячи литров молока в год, а поголовье буренок насчитывало примерно миллион голов. Кроме того, в республике эффективно работал научно–исследовательский институт животноводства, в котором в 70–80–е годы выводились эффективные породы крупного рогатого скота. Элитный скот, будем так говорить, проходил апробацию в 20 племенных хозяйствах. В результате, в конце 1989 года поголовье породистого КРС превышало 25 процентов от всего общественного стада, что считалось неплохим показателем. Специалисты сельского хозяйства уже тогда понимали, что безудержный рост поголовья скота - путь в тупик, а потому переводили молочное животноводство (да и не только его, но и другие аграрные отрасли) на интенсивный путь развития.

Сейчас цифры совершенно иные. У фермеров насчитывается 1 миллион 667,9 голов крупного рогатого скота - больше чем во времена Советского Союза, только вот среднестатистический надой составляет не 3 тысячи, а всего лишь 2 тысячи литров молока в год. Для справки: в странах Западной Европы от каждой фуражной коровы надаивают по 7 тысяч литров молока, а есть государства, в которых от буренок получают по 8–10 тысяч литров. В Кыргызстане число племенного КРС составляет всего лишь 0,6 процента от общего поголовья.

Как угробили доходную отрасль? Элементарно! В начале 90–х были приватизированы не только колхозы–совхозы, но и постепенно, под различными предлогами, племенные хозяйства. Даже элитный скот - золотой фонд отечественного животноводства - ради получения сиюминутной прибыли был продан за границу или пущен под нож.

Вскоре крестьяне поняли, что ежедневная продажа молока может неплохо подкреплять семейный бюджет, они поспешили за элитным скотом на базары, но было уже поздно. На скотских рынках стали продаваться только худосочные коровенки, которые давали молока меньше, чем козы. К тому же были расформированы государственные племенные хозяйства, а институт животноводства из–за слабого финансирования практически свернул свою деятельность. Вот поэтому, к примеру, мой давнишний приятель, фермер из Сокулукского района Эдил Сураналиев, в день от двух своих тощеньких буренок надаивает максимум по 7–8 литров молока. Еле–еле сводит концы с концами знакомый фермер Союзбек Тыналиев из Панфиловского района. Его подопечные дают хозяину от силы по 10 литров. "Только на хлеб и уголь хватает вырученных денег, - постоянно жалуются мои приятели, - наверное, никогда из бедности не вырвемся".

По официальным данным, каждый человек должен употреблять примерно 200 килограммов молочной продукции в год, среднестатистический кыргызстанец употребляет только 85 килограммов, что приводит к различным отклонениям в физиологии.

Так куда же утекают наши молочные реки? В основном за кордон. Согласно данным Национального статистического комитета, в 2020 году наши перерабатывающие предприятия отправили в страны ЕАЭС 35 тысяч тонн различной молочной продукции. На заграницу сегодня работает 15 наших молокозаводов. Одного только сливочного масла они экспортировали более 15 тысяч тонн. Не залеживаются на прилавках магазинов соседних государств сыры, сливки, творог. А у нас все это стоит не дешево. Литр пастеризованного молока за 50 сомов пенсионерам и многим бюджетникам не по карману.

Диктат перекупщиков

Еще в 90–х годах в стране появился большой сонм перекупщиков, и, пользуясь той неразберихой, заставили крестьян сдавать молоко не на прямую перерабатывающим предприятиям, а через них. В те времена большинство молочных комбинатов простаивали, многие резко снизили производство. Вот эти, с позволения сказать, коммерсанты мигом заняли нишу по доставке сельхозсырья из сел на переработку. И сдавать свои позиции они не собираются до сих пор. Вот что говорится в справке Госантимонопольного комитета: "Основная проблема на молочном рынке заключается в закупке сырья у фермеров перекупщиками и постоянный, придуманный ими сезонный фактор, который снижает размер закупочных цен".

В Чуйской области, к примеру, зимой литр молока стоит 25 сомов, а летом - 20, в Иссык–Кульской соответственно 15 и 20 сомов. Перекупщики говорят, что скот в жаркое время находится на подножном корме, крестьяне не тратят деньги на покупку сена, поэтому посредники сильно понижают цены на молоко. А то, что крестьянам нужно постоянно приобретать ГСМ, ветпрепараты, кормовые добавки, - такие "пустяки" перекупщиков не беспокоят.

Более того, в разных регионах страны стоимость молока разная. В Таласской области литр молока коммерсанты покупают по 15–16 сомов, в южных регионах - и того меньше. Крестьяне терпят огромные убытки от такой кооперации, и многие из них отказываются заниматься молочным бизнесом. "Если дело и дальше так пойдет, - сказал не так давно корреспонденту "Вечернего Бишкека" фермер Эдил Сураналиев, - мы будем вынуждены зарезать весь свой скот".

Сейчас руководители правительства и Минсельхоза горячо взялись за разработку проектов производственных кластеров, то есть технологических цепочек "поле - ферма - завод". Правда, чиновники действуют пока только на словах, реальных дел не видно, но животноводы, похоже, все подобные начинания дружно игнорируют. Во–первых, они не знают, что это "за зверь такой", кластер, а во–вторых, уже не верят никому, в том числе и государству.

Поэтому не лучше ли переработчикам после консультаций с правительством установить жесткие закупочные цены на молоко? Перекупщик в таком случае не смог бы даже на сом снизить их.

Создание кормовой базы - отдельный, очень большой и больной вопрос. Наши буренки уже сто лет не видели никаких комбикормов, а без них ни о каких больших надоях и привесах даже мечтать не имеет смысла. А своего подобного производства в республике нет.

В принципе было бы неправильно говорить о том, что ничего не делается для развития интенсивного животноводства. В стране действуют несколько региональных проектов по развитию молочного скотоводства: в Иссык–Кульской, Чуйской, Нарынской областях. Эти проекты финансируются, как правило, зарубежными донорами. А один из коммерческих банков Кыргызстана начал раздавать племенных буренок в лизинг.