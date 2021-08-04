COVID-19: в общественном транспорте Бишкека проводятся рейды

Бишкекское троллейбусное управление продолжает проводить рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте. Об этом сообщает столичная мэрия.

Отмечается, что с водителями проведены профилактические беседы о необходимости наличия масок и антисептиков, санитайзеров.

Рейды проводятся со 2 февраля текущего на самых загруженных остановочных пунктах столицы.

На сегодняшний день проверку прошли 128 троллейбусов. Для работников транспорта предоставлены санитайзеры, маски. Также 3 раза в день проводится санобработка с применением спецсредств, а после каждого рейса влажная уборка.