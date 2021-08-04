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COVID-19: в общественном транспорте Бишкека проводятся рейды

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- Александра Василькова
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Бишкекское троллейбусное управление продолжает проводить рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте. Об этом сообщает столичная мэрия.

Отмечается, что с водителями проведены профилактические беседы о необходимости наличия масок и антисептиков, санитайзеров.

Рейды проводятся со 2 февраля текущего на самых загруженных остановочных пунктах столицы.

На сегодняшний день проверку прошли 128 троллейбусов. Для работников транспорта предоставлены санитайзеры, маски. Также 3 раза в день проводится санобработка с применением спецсредств, а после каждого рейса влажная уборка.


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URL: https://www.vb.kg/404376
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, COVID-19, пандемия, COVID
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