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Кыргызстанцев пригласили к конкурсу на гранты по теме русского языка

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- Евгений Денисенко
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Грант на развитие просветительских и научных проектов по теме русского языка могут получить молодые люди из государств СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Государственного института русского языка имени А.С Пушкина.

Конкурс учрежден данным вузом при поддержке Министерства науки и высшего образования России. И приурочен к 30-летию образования СНГ и Году науки и технологий в России.

"Гуманитарное сотрудничество было и остается одним из приоритетных направлений межгосударственного взаимодействия на пространстве СНГ. Конкурс направлен на содействие развитию международной молодежной политики, интереса к российскому образованию и русскому языку как языку межнационального общения", - отметила ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая.

Как рассказала она, десять лучших проектов, которые будут определены с 1 по 7 сентября получат грант в размере 50 000 рублей каждый. Авторов-победителей пригласят в Москву для представления своих проектов и торжественного награждения в декабре 2021 года. Заявку на конкурс грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив молодежи имени академика В.Г. Костомарова можно подавать до 19 августа.

Конкурс проводится в двух номинациях. Это - информационно-просветительские проекты, направленные на продвижение русского языка и культуры в странах СНГ, формат различен: сайты, блоги о русском языке, страницы в соцсетях, каналы в YouTube, Telegram, публикации в СМИ, проведение лекций, встреч, дискуссий. А также - исследования в области русского языка, литературы, в том числе в сопоставлении с родным языком, использование компьютерных курсов и программ в обучении русскому языку.

К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели, ученые и молодые специалисты не старше 35 лет из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Можно, как сообщается, участвовать индивидуально или группой до пяти человек.


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URL: https://www.vb.kg/404377
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