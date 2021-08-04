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Виктория Мозгачева привилась второй дозой вакцины Sinopharm

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- Н Крайнова
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В Бишкеке городские власти решили собственным примером вдохновлять горожан на вакцинацию. Так, председатель Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии и вице-мэр по социальным вопросам Виктория Мозгачева сообщила в социальных сетях, что сделала вторую дозу вакцины Sinopharm. Судя по датам, это событие произошло вчера, 3 августа, вечером, в мобильном прививочном пункте возле проспекта Эркиндик.

"Понемногу идет спад количества заражённых, но в больницах по-прежнему остаётся достаточно много больных, в том числе тяжелых. Вместе мы можем помочь нашим медикам и друг другу - уберечь друг друга от заболевания. А всего лишь нужно соблюдать санитарные нормы и получить прививку", - отметила Виктория Мозгачева.


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URL: https://www.vb.kg/404381
Теги:
вакцина, Бишкек, Кыргызстан, COVID-19
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