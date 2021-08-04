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В КР выделят бюджетное кредитование на проект по внедрению электромобилей

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- Александра Василькова
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Комиссия по отбору проектов для бюджетного кредитования по "Внедрению и развитию электромобилей в КР" рассмотрела проект по внедрению в республике электромобилей. Об этом сообщается на сайте министерства.

Под председательством заместителя министра экономики и финансов КР Жарасула Абдураимова состоялось заседание Комиссии по отбору проектов для бюджетного кредитования по "Внедрению и развитию электромобилей в КР".

В ходе заседания председатель правления ОсОО "ТПК Аман" Кадыр Алы выступил с презентацией проекта, включающей в себя 4 бизнес-моделей: электромобильный таксопарк, автосалон по продаже электромобилей, станции для зарядки электромобилей, мобильное приложение для пользователей электрокаров.

Целью рассматриваемого проекта является уменьшение количества выбросов в атмосферу от автотранспорта, выделяющих углекислый газ в атмосферу (автомобильные выхлопы двуокиси углерода составляют 80 процентов загрязненного воздуха), а также значительная экономия средств на содержание и обслуживание автомобилей в целом.

По итогам проведенного заседания, Комиссией был поддержан данный проект, так как на сегодняшний день основной целью государственной политики является экологическая безопасность и обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в нашей стране.


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URL: https://www.vb.kg/404382
Теги:
экология, Кыргызстан, экономика
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