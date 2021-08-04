В Кыргызстане на 4 августа зарегистрировали 696 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 4 августа зарегистрировали 696 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Второй день цифры нас радуют. Количество зарегистрированных случаев COVID-19 падает, а число выздоровевших, как и накануне, выше.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 339,

в г. Ош – 10,

в Чуйской области – 84,

в Ошской области – 44,

в Таласской области – 14,

в Нарынской области – 15,

в Иссык-Кульской области – 50,

в Джалал-Абадской области – 89,

в Баткенской области – 51.

За весь период зарегистрировали – 166 236 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1681 человек.

За весь период выздоровели – 150 852 человека.