В Кыргызстане на 4 августа зарегистрировали 696 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 4 августа зарегистрировали 696 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Второй день цифры нас радуют. Количество зарегистрированных случаев COVID-19 падает, а число выздоровевших, как и накануне, выше.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 339,
в г. Ош – 10,
в Чуйской области – 84,
в Ошской области – 44,
в Таласской области – 14,
в Нарынской области – 15,
в Иссык-Кульской области – 50,
в Джалал-Абадской области – 89,
в Баткенской области – 51.
За весь период зарегистрировали – 166 236 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1681 человек.
За весь период выздоровели – 150 852 человека.