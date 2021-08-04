466 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

466 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов утра 4 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 15;

Национальном центре фтизиатрии – 6;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 53;

Клиническом родильном доме № 2 – 25;

Городской клинической больнице № 1 – 57;

Национальном центре кардиологии и терапии – 19;

Чуйской областной объединенной больнице – 27;

Национальном госпитале (ИОВ) – 53;

Национальном центре онкологии и гематологии – 40;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 20;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 48;

Республиканском центре наркологии – 37;

Военном госпитале – 17;

Национальном центре охраны материнства и детства – 33;

Центре фтизиатрии КГМА (Общежитие №6) – 16.