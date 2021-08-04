Бывшая гражданка КР поделилась опытом ухода за русским кладбищем

Уехавшая в Россию бывшая гражданка Кыргызстана поделилась опытом ухода за русским кладбищем в Кочкор-Ате

Напомним, ранее опубликованная на сайте VB.KG статья "Русские жители Ак-Тюза просят остановить беспредел на их кладбище" получила широкий резонанс.

При этом, речь не имеет национального или религиозного подтекста. Право на достойное захоронение и память имеют все граждане Кыргызстана. И речь скорее идет о том, как выработать алгоритм, который бы позволил сохранять захоронения, кладбища в надлежащем состоянии, кто несет ответственность за сохранность? И что нужно сделать чтобы помочь тем, кто уже пытается сохранять погосты?

Жительница Сургута, когда-то проживавшая в Кочкор-Ате, рассказала о своем печальном опыте и шагах, которые предприняла для сохранения могил своих родных и земляков, о том, как ей удалось сплотить вокруг идеи своих земляков, и с какими трудностями она столкнулась.

- Я выросла в Кочкор-Ате, но уехала в 1991 году. Родители умерли, и я долгое время не могла попасть на могилы к родным. И такая же ситуация сложилась у многих и многих. Получилось приехать только в 2018 году, и по моим подсчетам прибрать предстояло 6-7 могил: родителей, бабушки, крестных, друзей. Я купила нож и перчатки на рынке, а на кладбище курай выше меня. Я семь часов только искала могилы. Ходила, плакала и злилась. И на себя и на всех своих родных и земляков: заглянешь в профили к нашим - увидишь поездки, новые дома, машины, и хоть бы кто написал - беда у нас, у русских мигрантов, кладбища родных наши брошены, не ухожены. Развесила мешочки целлофановые на оградках родных как метки, чтобы не потерять на следующий день, а вечером все как было на душе, так и выложила в соцсети: всю боль и крик души. Знаете, откликнулось 47 человек земляков.

И так получилось, что пробыла в Кочкор-Ате с мая по август: надо было видеть весь тот ужас на кладбище: помойка была настоящая. Все пьяницы на кладбище, мусор из-за забора сбрасывают, дети все свои игры с пенопластом или разбиванием бутылок устраивали именно на могилках. А что: ни сторожа, ни пригляда.

Да и само кладбище для некоторых - удачный участок для строительства: и потому говорят там пожары постоянные: кресты пожгли, трава горела по несколько раз в год. А спрашиваешь у власти, у милиции, говорят не наша земля. А чья?

Все это сфотографировала, выложила в новой группе "Благодарные потомки Кочкор-Аты" в сетях. Кто смог денежку скинул, я бригаду нашла, мужчины всю тяжелую работу делали: старые деревья, сухостой, выпиливание, а я мусор вытаскивала. И скот прямо пригоняли на кладбище: травки то сколько! Если в Ак-Тюзе нет ограды, то у нас с советских времен ограда была хорошая. А вот скот пригоняли целенаправленно пастись: трава то высокая. А ворота снесены. Мы и ворота сделали. И выкосили все лишнее. И сторожа наняли. Так представьте за 3 года пожаров не было! Но почему-то нам сейчас нашего, нанятого нами сторожа поменяли. И снова говорят скот появился на кладбище.

Если говорить о сложностях, то самое обидное, что захороненных на кладбище много, местных русских раз-два и обчелся, и неактивные, сторонились меня, когда я там была. Спасибо местные власти на все вопросы отвечали. И на первом этапе все удалось сделать. Конечно, хотелось бы более активного участия русскоязычной общины, и родных тех, кто похоронен. Если у мусульман все собрались ашаром - сделали дело, православных единицы. Многие родные: дети, племянники, дальние родственники поумирали давно: кто здесь в Кыргызстане, кто в России, или в тех странах куда уехали. Но умершие то не виноваты. Это же они когда-то строили новые производства в Кочкор-Ате, работали там. Должен быть на кладбищах порядок.

Мы продолжаем дистанционно приглядывать за кладбищем: кто попросит покрасить оградку, кто памятник сменить - мы находим бригады, родные оплачивают. Но в основном все о своих родных беспокоятся, а вот о внешнем виде, о той же зарплате сторожу тоже надо думать. В группе нас меньше, чем было, но дело мы свое делаем.

И еще должно быть все приведено в законодательное русло: чтобы мы не переживали, что станет с могилками завтра. Я вот после Кочкор-Аты сильно заболела, два года по больницам, а душа не на месте. И я понимаю, что и на других кладбищах по Кыргызстану похожие ситуации: люди то уехали, поумирали, а кладбища брошены. И беду эту понимают люди всех национальностей.

Хотела поддержать актюзцев: правильное дело затеяли, не надо переживать, все получится. Важно, чтобы земляки откликнулись, мне кажется и местная власть может помочь, может и меценаты, и все желающие, - рассказала она.