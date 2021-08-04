За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 12 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 12 медицинских работников. Такие данные на 4 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 5 случаев;

в Чуйской области - 1;

в г. Ош - 2;

в Баткенской области - 2;

в Иссык-Кульской области - 2.

За сутки из стационаров были выписаны 15 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 29 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6536 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5980 человек.