За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 12 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 12 медицинских работников. Такие данные на 4 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 5 случаев;
в Чуйской области - 1;
в г. Ош - 2;
в Баткенской области - 2;
в Иссык-Кульской области - 2.
За сутки из стационаров были выписаны 15 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 29 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6536 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5980 человек.