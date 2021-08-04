Военных Кыргызстана ждут на армейских играх России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал проведение седьмых Армейских международных игр "АрМИ-2021". Об их программе он рассказал на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ, состоявшемся в Национальном центре управления обороной страны.

"С 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе. В этом году соревнования будут проводиться на территории 11 государств. Отмечу, что к настоящему моменту география Игр значительно расширилась. Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии", - сообщил Сергей Шойгу.

"Большинство наших коллег отмечает, что соревнования стали уникальной площадкой по совершенствованию воинского мастерства и популяризации службы в армии и на флоте", - сообщил глава оборонного ведомства РФ. И отметил, что второй раз подряд Игры пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия", в рамках которого будут организованы экспозиции, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

По информации Сергея Шойгу, согласно предварительным заявкам, участие в форуме примет более 1,5 тысячи предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 20 тысяч образцов продукции. На площадках форума планируется провести более 180 научно-деловых мероприятий по военному строительству, развитию отечественной оборонной промышленности и международному военному сотрудничеству. "Для наших зарубежных партнёров мы проведём Дни военно-технического сотрудничества на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка", -- рассказал министр обороны РФ.

"Не вызывает сомнений, - заявил он, - что раз от раза популярность форума растёт как у граждан Российской Федерации, так и у наших иностранных партнёров. Рассчитываем, что и в этом году интерес к нему будет не меньшим. На сегодняшний день желание посетить мероприятие уже выразило 81 оборонное ведомство".

По информации Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, церемония открытия Армейских международных игр-2021 состоится 22 августа на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" (Московская область). Закроются "АрМИ-2021" 4 сентября грандиозным шоу на подмосковном полигоне "Алабино".

В ходе "АрМИ-2021" запланировано 34 конкурса на территории 11 государств (России, Алжира, Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии, Узбекистана). В России пройдет 16 конкурсов. Это "Танковый биатлон", "Меридиан", "Армия культуры" (Москва и Московская область), "Морской десант", "Кубок моря" (Владивосток), конкурсы инженерных подразделений "Безопасный маршрут", "Инженерная формула" (Тюмень), "Военное ралли" и "Конный марафон" (Кызыл, Республика Тыва), "Мастера автобронетанковой техники" (Острогожск, Воронежская область), "Авиадартс", "Десантный взвод", "Тактический стрелок" (Рязань), конкурс горных подразделений "Эльбрусское кольцо" (Кабардино-Балкарская Республика, у подножия горы Эльбрус), соревнования понтонных подразделений "Открытая вода" (Муром, Владимирская область), "Отличники войсковой разведки" (Новосибирск).

В рамках игр и форума также будут организованы тематические фестивали и мастер-классы. Все этапы спланированы с учётом установленных санитарно-эпидемиологических требований, а участники состязаний вакцинируются против новой коронавирусной инфекции.

Традиционное участие и в играх "АрМИ", и в военно-технических форумах "Армия" принимают военные Кыргызстана. В первом случае они неизменно представляли родную республику в одном из главных состязаний – "Танковом биатлоне". Но в 2019 году поборолись за первенство и в конкурсах "Инженерная формула", "Безопасный маршрут" (для военных инженеров), "Десантный взвод", а также в "Конном марафоне", который проходил на полигоне "Таван Толгой" в Монголии.