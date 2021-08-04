В РФ прорабатывают возможность ввоза мигрантов чартерными поездами

В России прорабатывается механизма ввоза иностранных рабочих на российские стройки чартерными поездами. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин.

Однако, по его словам, окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Запуску механизма препятствуют действующие коронавирусные ограничения. Кроме того, отмечает Ломакин, необходимо учитывать законодательство стран, из которых планируется ввозить рабочих.

Предполагается, что строительные компании или группы компаний будут формировать заявки на ввоз на чартерных поездах необходимого числа рабочих. И сейчас Минстрой ведет переговоры с участниками строительного рынка.

По оценке ведомства, сегодня дефицит кадров в строительной отрасли и сфере ЖКХ достигает трех миллионов человек.

В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. Застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в "ручном управлении". Позже замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин рассказал, что алгоритм точечного ввоза иностранной рабочей силы сложен в исполнении для компаний, и правительство в ближайшее время его доработает.

После вспышки COVID-19 в июне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что всех приезжающих в Россию из-за рубежа строителей могут обязать вакцинироваться от коронавирусной инфекции. А Ирек Файзуллин подчеркнул, что девелоперы готовы прививать своих иностранных работников за свой счет. Сегодня в Москве процесс вакцинации иностранных работников идет уже полным ходом.

Однако ввоз строителей из-за рубежа сопряжен и с некоторыми другими проблемами, не только вакцинации. "Мы должны каким-то образом отобрать этих специалистов, чтобы они обладали знаниями. Но и ввоз иностранной рабочей силы не должен парализовать стройку. Ввоз нужно возобновлять поэтапно, с соблюдением всех требований", - считает президент Национального объединения строителей ("НОСТРОЙ") Антон Глушков.