Талибы в Афганистане могут сдерживать рост угроз для Центральной Азии

Присутствие талибов на севере Афганистана будет сдерживать рост угроз со стороны террористической группировки "Исламское государство" в отношении стран Центральной Азии. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"На этих территориях уже длительное время базируются другие многочисленные международные террористические организации - я бы поставил на первое место ИГИЛ, но есть еще около двадцати более мелких, но не менее зловредных террористических групп, которые по тактическим соображениям сотрудничают друг с другом... Вот они могли бы воспользоваться ситуацией хаотичности, которая на севере Афганистана и попытаться использовать ее для подрыва стабильности в соседних с Афганистаном государствах", - сказал Кабулов, выступая в ходе онлайн круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.

"У талибов очень плохие отношения с ИГИЛ, и талибы активно воевали с игиловцами все эти годы... И, как ни странно, само присутствие талибов на этих территориях будет сдерживать рост угроз со стороны ИГИЛ и других международных террористов в отношении государств Центральной Азии", - считает Кабулов.

По его словам, "в ближайшей перспективе движение талибов угрозы странам Центральной Азии не имеет". "Движение талибов, - отмечает Кабулов, - не только на словах, но и на деле показывает, что они занимаются сугубо внутренними политическими задачами. Да, оно борется с нынешним афганским правительством за влияние в стране, захватывает контроль над целым рядом уездов, пытается поставить под свой контроль провинции, многие из этих уездов и провинций как раз оказались вдоль афганского приграничья с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном…Но нет ни одного факта того, что талибы пытались пересекать эти границы, нарушать их и угрожать своим северным соседям".

Замир Кабулов полагает, что большинство представителей движения "Талибан" настроены на мирное урегулирование в Афганистане. И поставил под сомнение заявления афганских властей о связях "Талибана" с "Аль-Каидой".

Тем временем, на полигоне Термез горной местности Сурхандарьинской области Узбекистана, на границе с Афганстаном начались совместные учения военных России и Узбекистана. В них задействовано примерно 1500 участников, представляющих Вооруженные силы двух государств, проинформировали в пресс-службе Центрального военного округа ВС РФ. Маневры будут проходить в течение пяти дней. А с 5 по 10 августа вблизи таджикско-афганской границе на полигоне Харб-Майдон пройдут учения с участием военнослужащих России и Таджикистана.