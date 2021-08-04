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Краевед Петров: в 9 микрорайоне все сохнет из-за разрушения арычной сети

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- Александр Тузов
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Главный бишкекский краевед, ветеран-геолог Владимир Петров, автор нескольких книг по истории столицы и Кыргызстана, выразил VB.KG cвое возмущение тем, что сейчас половина бишкекских зеленых насаждений не поливается из-за разрушенной оросительной сети.

Петров рассказал:

- Весной мы с ирригатором Октябрьского акимиата лазали под заборами строящихся Детского парка и Парка имени Гейдара Алиева. Добились, чтобы строители восстановили разрушенную ими же арычную сеть полива из магистрального арыка Асанбай - из реки Аламедин. И мы этим спасли насаждения и этих парков и центральной части парка Победы, когда половину лета не давали воды из Ала-Арчи, - сообщает Петров.

Сегодня поливной воды в реках достаточно. Но в 9-м микрорайоне второй год после разрушения арыков при строительстве тротуара вдоль улицы Байтика батыра вода не поступает и засыхают газоны и деревья.

- Трубы кое-как положили, но арыки, остановку общественного транспорта и тротуары микрорайона не восстановили, - негодует Петров.


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URL: https://www.vb.kg/404404
Теги:
Ала-Арча, ирригация, озеленение, Октябрьский район, парк, Бишкек
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