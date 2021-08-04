В Иссык-Кульской области начали реабилитацию автодороги Балыкчы - Барскоон

В Иссык-Кульской области начата реабилитация автодороги Балыкчы - Барскоон. Сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Проект реализуется при финансировании ЗАО "Кумтор Голд Компани". На первоначальном этапе планируется реконструировать 25 км дороги, а общая протяженность трассы составляет 141,6 км.

Дорога будет 4-полосной с разделительным барьерным ограждением и для устройства верхнего слоя асфальта будет использоваться ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон). Отметим, что на трассе Балыкчы - Барскоон более 50 лет не производился капитальный ремонт.

Генеральным подрядчиком проекта выступает отечественная компания - Ассоциация дорожно-строительных компаний Кыргызстана. За 30 лет в дорожной отрасли не было ни одного случая, когда местным компаниям представлялась возможность участвовать в крупных проектах.