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В Иссык-Кульской области начали реабилитацию автодороги Балыкчы - Барскоон

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- Александра Василькова
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В Иссык-Кульской области начата реабилитация автодороги Балыкчы - Барскоон. Сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Проект реализуется при финансировании ЗАО "Кумтор Голд Компани". На первоначальном этапе планируется реконструировать 25 км дороги, а общая протяженность трассы составляет 141,6 км.

Дорога будет 4-полосной с разделительным барьерным ограждением и для устройства верхнего слоя асфальта будет использоваться ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон). Отметим, что на трассе Балыкчы - Барскоон более 50 лет не производился капитальный ремонт.

Генеральным подрядчиком проекта выступает отечественная компания - Ассоциация дорожно-строительных компаний Кыргызстана. За 30 лет в дорожной отрасли не было ни одного случая, когда местным компаниям представлялась возможность участвовать в крупных проектах.


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URL: https://www.vb.kg/404417
Теги:
дороги, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Министерство транспорта и дорог
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