На вопросы читателей отвечает адвокат Табылды Умралиев

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Мужу по завещанию от бабушки перешел жилой дом. Находимся на грани развода. Имею ли я право на дом, как жена или наши совместные дети? Может ли он переписать дом на другое лицо?

Дом перешел мужу по односторонней сделке, и только он является единственным его собственником, несмотря на наличие брака. Ни жена, ни дети не имеют отношение к праву собственности на дом. В связи с изложенным, муж вправе совершать в отношении дома любые действия, без согласования с другими членами семьи.

После смерти матери, выяснилось, что она написала завещание только на одного из сыновей. Возникают ли права в наследстве других сыновей?

Если нет лиц, имеющих по закону права на обязательную долю в наследстве, право на наследство по завещанию будет иметь только тот, кто в нем указан.

Взяли кредит в банке и заложили квартиру. Можем ли мы продать квартиру, чтобы после оплаты остатка кредита, на руках остались деньги для других нужд?

В рассматриваемом случае, какие-либо действия с квартирой возможны исключительно с согласия залогодержателя/банка. Как правило, любые действия собственником с квартирой исключаются, до полного исполнения обязательств перед банком по погашению кредита. Но, каждый случай индивидуален, переговорите, возможно пойдут на встречу.

С мужем собираюсь разводиться. При этом он говорит, что двух наших малолетних детей суд оставит при нем, так как я не работаю и у меня нет отдельного жилья. Я не алкоголичка и не наркоманка. Как быть?

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое). Отсутствие жилья и работы не является основанием для того, чтобы суд определил место жительства детей при отце, и судебная практика подтверждает это.

Как "гарантия" возврата своего долга передал знакомому документы на квартиру. Может ли он без моего согласия продать или заложить мою квартиру?

Если дополнительно не выдавали знакомому доверенность на распоряжение своей собственностью, беспокойств не вижу. Осуществление сделки с квартирой будут возможны исключительно с вашего согласия и согласия других сособственников, при их наличии.

Жена собирается выехать на учебу и сказала, что как одно из условий для выезда у нее должно быть в собственности имущество в КР. Уговорила переоформить на нее квартиру дарственной. Сказала, что фактически, я как был собственником квартиры, так и остаюсь им быть. Это так?

Это не так. После переоформления квартиры дарственной на жену, вы перестали иметь отношение к ее собственности и при дальнейших действиях по ее распоряжению, вашего согласия уже никто не потребует.

У нас дом, в долевой собственности между наследниками. Однако старшая сестра дом сама сдает квартирантам. Денег от аренды мы не видим. Обязана ли она была получить согласие наше согласие, как сособственников дома?

Владение, пользование имуществом, находящимся в совместной собственности осуществляется по соглашению всех его участников.

Обязательно ли перед покупкой или продажей квартиры иметь на руках заключение оценщика по ее стоимости?

Цена в договоре указывается по соглашению сторон. Обязательность наличия заключения оценщика при приобретении или отчуждении имущества, законом не предусматривается.

Автомашина приобреталась в период брака. Жена не соглашается на продажу автомашины, которая оформлена на ее имя. Можно ли получить такое согласие, если обращусь в суд?

Для продажи имущества должно быть достигнуто взаимное и внесудебное согласие сособственников на отчуждение. Суды такие вопросы не решают.

Муж подал в суд заявление о разводе. При "забыл" об алиментах на ребенка и разделе совместного имущества. Как быть?

В рамках инициированного в суде дела подавайте встречный иск о взыскании алиментов, разделе совместно нажитого имущества и определении места жительства несовершеннолетнего ребенка.