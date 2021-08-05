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Суд избрал меру пресечения в отношении Темира Сариева

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- ВБ
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В отношении экс-премьер-министра Темира Сариева Первомайским районным судом избрана мера пресечения. Он водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца до 30 сентября.

Напомним, 3 августа 2021 года следствием ГКНБ было принято решение о задержании бывшего Премьер-министра страны Темира Сариева.

Следствием установлено, что Сариев будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей Госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.


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URL: https://www.vb.kg/404431
Теги:
задержание, СИЗО, Темир Сариев
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