469 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

469 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 5 августа приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре – 21;
Национальном центре фтизиатрии – 2;
Республиканской клинической инфекционной больнице – 50;
Клиническом родильном доме № 2 – 22;
Городской клинической больнице № 1 – 73;
Национальном центре кардиологии и терапии – 20;
Чуйской областной объединенной больнице – 20;
Национальном госпитале (ИОВ) – 35;
Национальном центре онкологии и гематологии – 44;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 12;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 50;
Республиканском центре наркологии – 37;
Военном госпитале – 25;
Национальном центре охраны материнства и детства – 37;
Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) - 21.