469 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

469 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 5 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 21;

Национальном центре фтизиатрии – 2;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 50;

Клиническом родильном доме № 2 – 22;

Городской клинической больнице № 1 – 73;

Национальном центре кардиологии и терапии – 20;

Чуйской областной объединенной больнице – 20;

Национальном госпитале (ИОВ) – 35;

Национальном центре онкологии и гематологии – 44;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 12;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 50;

Республиканском центре наркологии – 37;

Военном госпитале – 25;

Национальном центре охраны материнства и детства – 37;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) - 21.