В Узбекистане запустили сайт, где можно отметить честного чиновника

В Узбекистане запустили сайт, где можно пожаловаться на коррупцию, и отметить честного чиновника – eanticor.uz, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

За работу сайта отвечает Агентство по противодействию коррупции. Через него пользователи, столкнувшиеся с фактами взяточничества, смогут отправить свои обращения. Каждую жалобу должны рассмотреть уполномоченные ведомства. На момент написания статьи на сайте не было ни одной жалобы на взяточничество.

На сайте пользователям предложены четыре варианта действий:

Я встретил честного сотрудника государственного органа

Я столкнулся с взяточничеством и дал взятку

Я столкнулся с видом коррупции, не связанным с взяточничеством

Я столкнулся с взяточничеством и не дал взятку

На данный момент сайт работает в тестовом режиме. Сообщения не анонимные, идентификация пользователей происходит через Единую систему идентификации (OneID).