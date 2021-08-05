В Кыргызстане на 5 августа зарегистрировали 840 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 5 августа зарегистрировали 840 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.
За последние сутки было проведено 8938 ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 476,
в г. Ош – 8,
в Чуйской области – 131,
в Ошской области – 31,
в Таласской области – 9,
в Нарынской области – 11,
в Иссык-Кульской области – 54,
в Джалал-Абадской области – 78,
в Баткенской области – 42.
За весь период зарегистрировали – 167 076 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,9.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1550 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 1066,
в г. Ош – 41,
в Чуйской области – 119,
в Ошской области – 41,
в Таласской области – 34,
в Нарынской области – 20,
в Иссык-Кульской области – 21,
в Джалал-Абадской области – 89,
в Баткенской области – 92.
За весь период выздоровели – 152 402 человека.