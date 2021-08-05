В Кыргызстане на 5 августа зарегистрировали 840 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 5 августа зарегистрировали 840 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.

За последние сутки было проведено 8938 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 476,

в г. Ош – 8,

в Чуйской области – 131,

в Ошской области – 31,

в Таласской области – 9,

в Нарынской области – 11,

в Иссык-Кульской области – 54,

в Джалал-Абадской области – 78,

в Баткенской области – 42.

За весь период зарегистрировали – 167 076 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,9.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1550 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 1066,

в г. Ош – 41,

в Чуйской области – 119,

в Ошской области – 41,

в Таласской области – 34,

в Нарынской области – 20,

в Иссык-Кульской области – 21,

в Джалал-Абадской области – 89,

в Баткенской области – 92.

За весь период выздоровели – 152 402 человека.