Таможеня разделит предпринимателей по уровням риска

Таможенная служба внедрила автоматическую систему, которая делит участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по уровням риска: низкий, средний и высокий, сообщается на сайте ГТС.
В зависимости от категории риска участников ВЭД устанавливаются следующие виды коридоров и меры по минимизации рисков:
Низкий уровень риска – в отношении товаров, перемещаемых в адрес участников ВЭД низкого уровня риска по зеленому коридору, меры по минимизации рисков при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, не применяются.
При этом в отношении товаров, перемещаемых в адрес участников ВЭД низкого уровня риска по зеленому коридору:
В отношении товаров, перемещаемых в адрес участников ВЭД среднего уровня риска, при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, предусмотрены следующие меры по минимизации рисков:
Высокий уровень риска (красный коридор) – в отношении участников ВЭД высокого уровня риска, при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления предусматриваются следующие меры по минимизации рисков:
По мнению ведомства, использование данной системы в дальнейшем позволит принимать участие в международных и региональных проектах, направленных на упрощение торговых процедур.