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Таможеня разделит предпринимателей по уровням риска

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- Александра Василькова
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Таможенная служба внедрила автоматическую систему, которая делит участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по уровням риска: низкий, средний и высокий, сообщается на сайте ГТС.

В зависимости от категории риска участников ВЭД устанавливаются следующие виды коридоров и меры по минимизации рисков:

Низкий уровень риска – в отношении товаров, перемещаемых в адрес участников ВЭД низкого уровня риска по зеленому коридору, меры по минимизации рисков при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, не применяются.

При этом в отношении товаров, перемещаемых в адрес участников ВЭД низкого уровня риска по зеленому коридору:

  1. отбор для проведения таможенного контроля до выпуска товаров, осуществляется на основании генератора случайных чисел, обеспечивающий случайную выборку поданных декларации на товары, для применения мер по минимизации рисков;
  2. подразделениями, уполномоченными на проведение таможенного контроля после выпуска товаров, проводятся проверочные мероприятия на этапе после выпуска товаров.

В отношении товаров, перемещаемых в адрес участников ВЭД среднего уровня риска, при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, предусмотрены следующие меры по минимизации рисков:

  1. проверка таможенных, иных документов и сведений (желтый коридор) – проводится в обязательном порядке;
  2. частичный таможенный досмотр (красный коридор) – степень таможенного досмотра определяется путем суммирования баллов по каждому критерию.

Высокий уровень риска (красный коридор) – в отношении участников ВЭД высокого уровня риска, при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления предусматриваются следующие меры по минимизации рисков:

  1. проверка таможенных, иных документов и сведений;
  2. полный таможенный досмотр
.

По мнению ведомства, использование данной системы в дальнейшем позволит принимать участие в международных и региональных проектах, направленных на упрощение торговых процедур.


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URL: https://www.vb.kg/404435
Теги:
бизнес, Кыргызстан, предприниматель, ГТС
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