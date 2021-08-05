Таможеня разделит предпринимателей по уровням риска

Таможенная служба внедрила автоматическую систему, которая делит участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по уровням риска: низкий, средний и высокий, сообщается на сайте ГТС.

В зависимости от категории риска участников ВЭД устанавливаются следующие виды коридоров и меры по минимизации рисков:

Низкий уровень риска – в отношении товаров, перемещаемых в адрес участников ВЭД низкого уровня риска по зеленому коридору, меры по минимизации рисков при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, не применяются.

При этом в отношении товаров, перемещаемых в адрес участников ВЭД низкого уровня риска по зеленому коридору:

отбор для проведения таможенного контроля до выпуска товаров, осуществляется на основании генератора случайных чисел, обеспечивающий случайную выборку поданных декларации на товары, для применения мер по минимизации рисков; подразделениями, уполномоченными на проведение таможенного контроля после выпуска товаров, проводятся проверочные мероприятия на этапе после выпуска товаров.

В отношении товаров, перемещаемых в адрес участников ВЭД среднего уровня риска, при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, предусмотрены следующие меры по минимизации рисков:

проверка таможенных, иных документов и сведений (желтый коридор) – проводится в обязательном порядке; частичный таможенный досмотр (красный коридор) – степень таможенного досмотра определяется путем суммирования баллов по каждому критерию.

Высокий уровень риска (красный коридор) – в отношении участников ВЭД высокого уровня риска, при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления предусматриваются следующие меры по минимизации рисков:

проверка таможенных, иных документов и сведений; полный таможенный досмотр

По мнению ведомства, использование данной системы в дальнейшем позволит принимать участие в международных и региональных проектах, направленных на упрощение торговых процедур.