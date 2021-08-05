Узбекистан решил завоевать российский рынок цветов

В Узбекистане на уровне государства решили заняться разведением цветов. В стране создана Ассоциация цветоводов, появятся специализированные на цветоводстве районы, а также крупные оптовые рынки цветов и рассады. Это позволит завоевать серьезную долю на российском рынке цветов, сообщают СМИ со ссылкой на постановление главы государства.

Объем мирового рынка цветов составляет 29 миллиардов долларов с ежегодным ростом в 5%. Один из крупнейших рынков – Россия, здесь продается цветов на 4 миллиарда долларов, в основном они завозятся из Эквадора и Нидерландов. Узбекистан в прошлом году экспортировал этой продукции на 35 миллионов долларов.

На российском рынке цена отечественных цветов в среднем составляет 55 центов при себестоимости 20 центов, а продукция из Эквадора – 50 центов при себестоимости в 10 центов. Наше преимущество состоит в том, что цветы из Ташкента в Москву доставляются в течение трех дней, а из Эквадора – 18 дней.

Исследования показали, что в теплицах, где выращивают помидоры, с одного гектара можно получить до 240 тысяч долларов чистого дохода. Однако, если их перепрофилировать под выращивание цветов, то чистая прибыль увеличится с 1 гектара до 480 тысяч долларов.

Власти с 1 сентября 2021 года будут покрывать 50 процентов транспортных расходов, затраченных на импорт сырья (рассаду, семена, луковицы, подвои цветов) субъектами предпринимательства, доля выручки от экспорта цветов которых составляет не менее 30 процентов и более 100 тысяч долларов в годовой экспортной выручке. Этот порядок будет работать с 2021 по 2024 годы.

Кроме того, до 1 января 2023 года введена нулевая ставка таможенной пошлины при импорте клубней, луковиц, клубневидных корней, клубнелуковиц, корневищ, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения, прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки (коды ТН ВЭД 0601 и 0602).

Мирзиёев поручил хокимиятам Наманганской и Самаркандской областей, а также Ташкента в двухмесячный срок принять меры по созданию крупных оптовых рынков цветов и рассады.

Также ежегодно в апреле – мае в Намангане будет проводиться Международный фестиваль цветов.

Фонд развития садоводства и тепличного хозяйства выделит Ассоциации цветоводов 20 миллиардов сумов на развитие отрасли.