Бишкек против экс-депутата Малиева: суд тянет с решением

В Бишкекском городском суде рассматривается частная жалоба бывшего депутата Арсланбека Малиева на определение Административного суда Бишкека, которое дает право Управлению земельными ресурсами (УЗР) отсудить у него в пользу города 18 соток земли в "золотом квадрате".

Речь идет, напомним, об участке, расположенном по адресу Чокморова, 164. Сейчас на этом месте построен многоэтажный дом. Как установила прокуратура Первомайского района, этот участок был незаконно выдан предпринимателю Арсланбеку Малиеву в бытность его депутатом ЖК.

Раннее девятого июля в Административном суде Бишкека судья удовлетворила ходатайство УЗР о восстановлении срока подачи административного иска к мэрии. Тем самым суд разрешил управлению оспаривать законность, выданного Малиеву госакта на земельный участок.

Экс-депутат с этим не согласился и подал жалобу в городской суд Бишкека.

4 августа в Горсуде состоялось второе заседание по рассмотрению его жалобы. На заседании помимо представителя Малиева, также присутствовали представители УЗР, Прокуратуры Первомайского района и строительной компании ОсОО "Бабек ЛТД" (построившей на месте участка многоэтажный дом).

Отметим, что уже второе заседание подряд игнорируют представители мэрии Бишкека, которая и вынесла постановление о предоставлении участка площадью 18 соток в пользование Малиеву в 1997 году. И вновь не явился представитель Бишкекского филиала "Кадастра", который является ответчиком, так как затрагивается вопрос о законности госакта о праве Малиева на частную собственность.

Во время второго заседания представитель Малиева задавал пространные загадки-вопросы юристу УЗР по уставу его организации, по документообороту и автоматизированной системе учета, где якобы должны быть, по его мнению, все участки в городе.

Представитель УЗР ответил, что его управление было создано в 2016 году, и в базе содержатся сведения только о муниципальных участках. И поскольку Чокморова № 164 перешел в частную собственность, то все сведения должны быть в бишкекского филиале "Кадастра", где фиксируются все сделки и госакты с недвижимостью.

Юрист УЗР еще раз отметил, что его управление узнало о нарушениях только 7 мая 2021 года из предписания прокуратуры Первомайского района Бишкека, в котором говорится о том, что были нарушения при выдаче земельного участка.

В итоге, потратив на обсуждение около 40 минут, участники заседания так и не добрались до главного вопроса, а именно, может ли УЗР восстановить срок подачи иска сейчас, когда прокуратура выявила нарушения. Так ничего не решив, судьи объявили перерыв до 12 августа.

- У меня сложилось впечатление, что судебная коллегия затягивает судебный процесс. Все вопросы, которые были заданы и рассмотрены, не касались сроков. Они больше относились к существу самого основного дела, которое еще только предстоит рассмотреть позже. Мы удивлены, что по результатам двух судебных заседаний не было принято никакого процессуального решения. Надеемся, что все-таки 12 августа судебные органы вынесут законное решение, - комментировал VB.KG итоги заседания юрист ОсОО "Бабек ЛТД" Ильгиз Насиров.