За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 18 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 18 медицинских работников. Такие данные на 5 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 3 случая;
в Чуйской области - 4;
в Ошской области - 1;
в Джалал-Абадской области - 4,
в Иссык-Кульской области - 6.
За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 28 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6554 случая заражения COVID-19. Выздоровели - 6016 человек.