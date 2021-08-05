За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 18 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 18 медицинских работников. Такие данные на 5 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 3 случая;

в Чуйской области - 4;

в Ошской области - 1;

в Джалал-Абадской области - 4,

в Иссык-Кульской области - 6.

За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 28 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6554 случая заражения COVID-19. Выздоровели - 6016 человек.