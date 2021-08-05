"Ротация акимов и мэров – эффективный механизм по снижению коррупции"

Впервые в истории суверенного Кыргызстана проведена масштабная ротация глав местных государственных администраций, в том числе мэров Бишкека и Оша, которая является общепризнанным в международной практике и наиболее эффективным механизмом повышения результативности работы местных органов власти, снижения коррупции и конфликтов. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Шерадил Бакыгулов.

По его словам, ротация глав местной власти оправдана и свидетельствует о заинтересованности руководства страны в обеспечении эффективной и продуктивной работы всей вертикали власти.

- Каждый на своем месте будет выполнять свои задачи, рабочий процесс превратится в слаженный механизм. Только так достигается максимальная эффективность и продуктивность работы.

Необходимость в перемещении кадров часто возникает для, как говорится, на профессиональном сленге, "впрыска свежей крови". Популярный американский политик Теодор Рузвельт говорил: "Наилучший руководитель – тот, кто обладает достаточным чутьем, чтобы выбрать подходящих людей, способных выполнить нужную работу, и достаточной сдержанностью, чтобы не путаться у них под ногами, пока они ее выполняют", - сказал эксперт.

При этом, как отмечает Бактыгулов, для глав местной власти и сотрудников кадровые перестановки также выгодны по многим причинам.

- Это и карьерный рост, и получение нового опыта. Получив знания и накопив опыт работы в разных районах, можно стать настоящим профессионалом своего дела. Для страны иметь в своем распоряжении таких специалистов - это все равно, что выиграть в лотерею джекпот.

Работа на новом месте предотвращает профессиональное выгорание. Чем дольше человек работает на одном месте, тем в большем эмоциональном напряжении он находится. Это провоцирует раздражение, плохое настроение, быструю утомляемость, конфликты на работе. Смена рабочей обстановки может это исправить. Нередки случаи, когда в одной организации возникают конфликты между сотрудниками. Люди не могут работать друг с другом, но каждый из них по отдельности является ценным кадром. С помощью ротации решаются подобные трудовые конфликты. Таким путем повышается эффективность работы государственных и муниципальных служащих. Сотрудники не будут отвлекаться на решение личных конфликтов.

Межрегиональная ротация – это еще отличная возможность сравнить разные стили управления. Часто от того, насколько правильно руководят рабочим процессом, зависит и конечный результат. Через некоторое время после кадровых перестановок можно выявить наиболее эффективную модель управления. Например, аким района по ротации прибыл в другой район, за месяц работы увеличив показатели района. Он ежедневно проводит совместные обсуждения с разными специалистами и в итоге люди получают дополнительное вдохновение, а не угрозы, - отметил политолог.

В качестве примера эксперт привел Японию, где успешная карьера государственного служащего напрямую связана с ротацией.

- Каждые 2–3 года госслужащий в Японии меняет место работы. Это позволяет ему максимально и всесторонне развиваться, а организации – повышать эффективность организации за счет правильно организованной работы, уменьшить текучесть кадров. При этом согласие сотрудника на перевод не требуется. Исключение может быть только в том случае, если в результате кадровых перестановок госслужащему придется сменить место жительства – тогда компания должна получить его согласие. В Китае госслужащих каждые 10 лет переводят на другую или аналогичную должность. В Германии с помощью ротации научились предотвращать коррупцию в органах федеральной власти. Для этого все должности, которые предполагают высокую вероятность коррупции, проверяют, и на ключевые из них устанавливают ограничения срока службы с последующей ротацией. Богатый опыт ротации и в нашей стране. Политика перемещения кадров применялась в Советском Союзе. Для ускорения служебного роста сотрудников последовательно перемещали между ключевыми должностями, с одного предприятия на другое, в том числе с изменением места жительства. В случае, если работник показывал положительные результаты, его повышали, - добавил он.