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Мэрия выписала штрафы за мусор

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- Айжан Мамбеталиева
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Ежедневно командой санитарно-экологической инспекции муниципалитета проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории.

На улице Байтика Баатыра сотрудники мэрии обнаружили сразу двух нарушителей, которые выбросили мусор в неположенном месте. За такое нарушение наложен штраф на компании "Трурбо Трейд" и "Фикс Первый" по статье 71 части 1 в размере 17 тысячи сомов.

На улице Мичурина "Бакай Банк" нарушил правила содержания дорожных сооружений. За это мы им тоже был выписали штраф на 23 тысячи сомов по части 1 статьи 119-1 Кодекса КР "О Нарушениях".

Мэрия напоминает горожанами и предпринимателям, они должны следите за порядком около своих домов и офисов, нельзя выбрасывать и сжигать мусор в неустановленных местах, ведь согласно правилам благоустройства столицы все обязаны содержать прилегающую территорию в пределах 10 метров в чистоте.


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URL: https://www.vb.kg/404458
Теги:
мусор, штраф, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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