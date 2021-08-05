Дорожное движение в Бишкеке: когда уровень глупости зашкаливает

На одном из самых сложных для проезда перекрестков столицы дорожные службы вместо установки светофора, о котором автолюбители просят уже несколько лет, уложили два лежачих полицейских. Ситуацию это не разрядило, а наоборот добавило проблем.

Перекресток Льва Толстого и Ибраимова стал одним из самых проблемных в городе после того, как улицу, названную в честь великого русского писателя, продлили на восток до 7 апреля (бывшая Алма-Атинская). И теперь там, особенно в часы-пик, крайне сложно выполнить поворот налево. Причем неважно с Ибраимова или с Толстого.

А потому автолюбители неоднократно через средства массовой информации поднимали вопрос установки электронного регулировщика. Но мэрия и автоинспекция то делали вид, что не слышат этих жалоб, то ссылались на отсутствие средств.

Потом неожиданно светофор появился на соседнем перекрестке Толстого-Элебаева, где он нужен не так катастрофически. А потому с его установкой можно было и повременить.

Недавно еще один светофорный объект возник на пересечении Боконбаева-Шопокова, где он тоже не особо нужен. Водители и без того пропускают пешеходов и благополучно разъезжаются даже при выполнении левых поворотов.

А вот на Толстого-Ибраимова ответственные службы не придумали ничего лучше, чем уложить лежачие полицейские. Первая искусственная неровность в сопровождении соответствующего знака и ограничения скорости на уровне 40 километров в час, расположена с западной стороны перекрестка. Вторая, большей ширины и в виде пешеходного перехода, с восточной.

При этом картина самого движения нисколько не поменялась. Тем, кто поворачивает налево, такая мера не упростила жизнь. Напротив, теперь все водители вынуждены сбавлять скорость, что автоматически тормозит весь поток. А при проезде через асфальтовую кочку большинство шоферов еще и чертыхается, вспоминая "добрым" словом авторов этой идеи.

Иначе как вредительством и издевательством со стороны властей это не назовешь. Ведь решение вопроса в виде установки "трехглазого" настолько очевидно, что до него додумается даже далекий от дорожного движения человек. А уже профильным специалистам это вообще раз плюнуть.

Или действительно у сотрудников ответственных служб не хватает квалификации даже на простейшую мыслительную деятельность? Тогда в наведении порядка нам не помогут ни камеры, ни высокие штрафы, ни широкие дороги.