Погода
$ 84.41 - 84.77
€ 99.77 - 101.10

Дорожное движение в Бишкеке: когда уровень глупости зашкаливает

1740  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На одном из самых сложных для проезда перекрестков столицы дорожные службы вместо установки светофора, о котором автолюбители просят уже несколько лет, уложили два лежачих полицейских. Ситуацию это не разрядило, а наоборот добавило проблем.

Перекресток Льва Толстого и Ибраимова стал одним из самых проблемных в городе после того, как улицу, названную в честь великого русского писателя, продлили на восток до 7 апреля (бывшая Алма-Атинская). И теперь там, особенно в часы-пик, крайне сложно выполнить поворот налево. Причем неважно с Ибраимова или с Толстого.

А потому автолюбители неоднократно через средства массовой информации поднимали вопрос установки электронного регулировщика. Но мэрия и автоинспекция то делали вид, что не слышат этих жалоб, то ссылались на отсутствие средств.

Потом неожиданно светофор появился на соседнем перекрестке Толстого-Элебаева, где он нужен не так катастрофически. А потому с его установкой можно было и повременить.

Недавно еще один светофорный объект возник на пересечении Боконбаева-Шопокова, где он тоже не особо нужен. Водители и без того пропускают пешеходов и благополучно разъезжаются даже при выполнении левых поворотов.

А вот на Толстого-Ибраимова ответственные службы не придумали ничего лучше, чем уложить лежачие полицейские. Первая искусственная неровность в сопровождении соответствующего знака и ограничения скорости на уровне 40 километров в час, расположена с западной стороны перекрестка. Вторая, большей ширины и в виде пешеходного перехода, с восточной.

При этом картина самого движения нисколько не поменялась. Тем, кто поворачивает налево, такая мера не упростила жизнь. Напротив, теперь все водители вынуждены сбавлять скорость, что автоматически тормозит весь поток. А при проезде через асфальтовую кочку большинство шоферов еще и чертыхается, вспоминая "добрым" словом авторов этой идеи.

Иначе как вредительством и издевательством со стороны властей это не назовешь. Ведь решение вопроса в виде установки "трехглазого" настолько очевидно, что до него додумается даже далекий от дорожного движения человек. А уже профильным специалистам это вообще раз плюнуть.

Или действительно у сотрудников ответственных служб не хватает квалификации даже на простейшую мыслительную деятельность? Тогда в наведении порядка нам не помогут ни камеры, ни высокие штрафы, ни широкие дороги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404459
Теги:
дороги, светофоры, Бишкек, Патрульная милиция, автомобили, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  