В школах Кыргызстана предлагают ввести официальную сооплату родителей

В школах Кыргызстана могут официально ввести сооплату. Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Болотбек Купешев.

Таким образом Минобраз предлагает решить проблему сборов в школьные родительские фонды, которые ведут непрозрачную деятельность.

"Школьные родительские фонды - это больной вопрос, который доставляет проблемы как родителям и ученикам, так и педагогам и руководителям. Сейчас мы встречаемся с руководителями школ, обсуждаем этот вопрос. Это неправильно, когда из-за неспособности оплачивать ребенка могут выгнать, а педагога - за то, что он не собрал деньги. Сейчас мы приведем этот вопрос в соответствии с законами. Наши предложения уже в ЖК. Мы предлагаем для поддержания наших заведений, а именно существующих зданий и материально-технической базы внедрить механизм сооплаты. Родительское сообщество и раньше никогда не отказывалось помочь школам, а сейчас мы хотим упорядочить этот процесс. Родительские взносы должны быть фиксированные, например один раз в год", - отметил министр.

По его словам, конкретная сумма сооплаты еще не определена.

"Возможно, в городе ученик будет вносить одну тысячу сомов, в регионах - 800 сомов. Но это условные суммы, сейчас вопрос только на стадии проработки. Эти средства должны быть связаны с государственными финансовыми органами, чтобы была прозрачность", - добавил министр.

По его словам, такое предложение выдвигали и сами директора школ на встречах с министром.

Глава общественного объединения "Таза табигат" Анара Дауталиева также согласилась с механизмом введения сооплаты.

"Введение сооплаты не будет противоречить Конституции. Потому что родители будут финансировать не само образования, а именно инфраструктуру. Ведь и сейчас на родительские средства закупается все необходимое для школ: от мела и тряпок и заканчивая заменой окон и дверей. Два года назад мы проводили подсчеты расходов городских школ и выяснили, что в год необходимо 10 миллионов сомов на содержание одной школы. У государства таких денег нет", - сказала она.

Она призвала министра, обратиться лично к президенту, чтобы власти наконец-то признали что идет хроническое недофинансирование содержания инфраструктуры школ.

"Не надо бояться родителей, нужно разъяснять. Ведь все хотят чтобы ребенок пришел в светлый класс с интерактивной доской и компьютером. Это вызов времени", - отметила Дауталиева.