Погода
$ 84.41 - 84.77
€ 99.77 - 101.10

В школах Кыргызстана предлагают ввести официальную сооплату родителей

380  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В школах Кыргызстана могут официально ввести сооплату. Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Болотбек Купешев.

Таким образом Минобраз предлагает решить проблему сборов в школьные родительские фонды, которые ведут непрозрачную деятельность.

"Школьные родительские фонды - это больной вопрос, который доставляет проблемы как родителям и ученикам, так и педагогам и руководителям. Сейчас мы встречаемся с руководителями школ, обсуждаем этот вопрос. Это неправильно, когда из-за неспособности оплачивать ребенка могут выгнать, а педагога - за то, что он не собрал деньги. Сейчас мы приведем этот вопрос в соответствии с законами. Наши предложения уже в ЖК. Мы предлагаем для поддержания наших заведений, а именно существующих зданий и материально-технической базы внедрить механизм сооплаты. Родительское сообщество и раньше никогда не отказывалось помочь школам, а сейчас мы хотим упорядочить этот процесс. Родительские взносы должны быть фиксированные, например один раз в год", - отметил министр.

По его словам, конкретная сумма сооплаты еще не определена.

"Возможно, в городе ученик будет вносить одну тысячу сомов, в регионах - 800 сомов. Но это условные суммы, сейчас вопрос только на стадии проработки. Эти средства должны быть связаны с государственными финансовыми органами, чтобы была прозрачность", - добавил министр.

По его словам, такое предложение выдвигали и сами директора школ на встречах с министром.

Глава общественного объединения "Таза табигат" Анара Дауталиева также согласилась с механизмом введения сооплаты.

"Введение сооплаты не будет противоречить Конституции. Потому что родители будут финансировать не само образования, а именно инфраструктуру. Ведь и сейчас на родительские средства закупается все необходимое для школ: от мела и тряпок и заканчивая заменой окон и дверей. Два года назад мы проводили подсчеты расходов городских школ и выяснили, что в год необходимо 10 миллионов сомов на содержание одной школы. У государства таких денег нет", - сказала она.

Она призвала министра, обратиться лично к президенту, чтобы власти наконец-то признали что идет хроническое недофинансирование содержания инфраструктуры школ.

"Не надо бояться родителей, нужно разъяснять. Ведь все хотят чтобы ребенок пришел в светлый класс с интерактивной доской и компьютером. Это вызов времени", - отметила Дауталиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404462
Теги:
Министерство образования, образование, школа, Кыргызстан, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  