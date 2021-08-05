ЕЭК: Кыргызстан восстановит экономическую активность в течение 2022 года

По итогам первого полугодия 2021-го экономика Евразийского экономического союза демонстрирует поступательный рост. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии, где проанализировали экономическое развитие и каждой из стран пятерки.

Согласно информации Департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК, производство продукции сельского хозяйства в ЕАЭС за этот период выросло на 0,6% (по сравнению с первым полугодием 2020 года) и составило 33,7 млрд долларов. Рост в хозяйствах всех категорий наблюдался в Армении (6,4%), Казахстане (3,2%), Кыргызстане (1,3%) и России (0,2%). В Беларуси производство незначительно снизилось.

В свою очередь, объем промышленного производства ЕАЭС за январь – июнь составил около 620 млрд долларов и увеличился 4,4%. Рост отмечен в Беларуси (10,4%), России (4,4%), Армении (2,1%), в Казахстане (1,5%). А вот в Кыргызстане этот объем снизился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам помощника председателя Коллегии ЕЭК Ии Малкиной, деловая активность в большинстве стран ЕАЭС продолжает усиливаться.

"Мы ожидаем рост ВВП Союза в 2021 году на 3,8% после сокращения на 2,9% в 2020 году. Экономики Казахстана и России предположительно вырастут примерно на 4% по итогам текущего года и могут выйти на докризисные уровни уже во втором полугодии 2021 года. Рост белорусской экономики в первой половине текущего года складывается выше ожиданий Комиссии: темпы роста ВВП по итогам первого полугодия составили 103,3%.В Армении и Кыргызстане восстановление экономической активности займет больше времени и завершится в течение 2022 года", - проинформировала Малкина.