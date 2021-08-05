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В столице демонтируют незаконные объекты

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- Н Крайнова
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В Бишкеке Управление землепользования и строительства и Тазалык продолжают борьбу провели демонтаж незаконных построек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По обращению Кыргызского государственного университета имени И.Арабаева возле корпуса №3 демонтировано четыре торговых павильона, работы по остальным объектам продолжаются.

По улице Малдыбаева убрали павильон.

В Свердловском районе снято более 60 незаконных рекламных конструкций и три силомера. Такая же участь постигла и 40 рекламных конструкций в Октябрьском районе.

"После разъяснительных работ в жилом массиве "Ак-Орго" по улице Ашар добровольно демонтирован капитальный забор. Аналогичный результат получен после разъяснительных работ в жилом массиве "Кара-Жыгач", там снесено ограждение. В рамках реконструкции дорог по II фазе проекта "Развитие улично-дорожной сети" за счет гранта КНР продолжаются работы по подпадающим под снос объектам. Демонтированы два ограждения по улице Жукеева-Пудовкина", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/404468
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан, демонтаж, мэрия
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