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Мужчина напал на девушку на детской площадке в Бишкеке

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- Н Крайнова
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В Бишкеке на детской игровой площадке посетитель напал на девушку-кассира. Об этом случае сообщили сотрудники развлекательного центра, где расположена площадка.

По их сведениям инцидент произошел 2 августа. Коллеги девушки опубликовали видео, на котором агрессивно настроенный мужчина замахивается и бросает калькулятор в кассира.

"Нетрезвый родитель ребенка угрожал, замахивался и ударил одну из наших коллег. Самое неприятное, что мужчина ударил девушку", - сообщают сотрудники центра.

Они также добавляют, что конфликт произошел из-за того, что посетителю не понравилось, что кассир проконсультировала на русском языке.

"К сожалению, милиция, которая приехала по нашему вызову, освободила дебошира через несколько минут и он вернулся и продолжил угрожать и оскорблять наших сотрудников. Самое страшное, то что этот человек сказал что обращайтесь куда хотите мне ни чего не будет. Они не могут оставаться безнаказанными", - считают сотрудники центра.


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URL: https://www.vb.kg/404472
Теги:
насилие, конфликт, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Dan
05.08.2021, 16:45

а что этому предшествовало??. увидели только конечный результат

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