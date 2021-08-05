Мужчина напал на девушку на детской площадке в Бишкеке

В Бишкеке на детской игровой площадке посетитель напал на девушку-кассира. Об этом случае сообщили сотрудники развлекательного центра, где расположена площадка.

По их сведениям инцидент произошел 2 августа. Коллеги девушки опубликовали видео, на котором агрессивно настроенный мужчина замахивается и бросает калькулятор в кассира.

"Нетрезвый родитель ребенка угрожал, замахивался и ударил одну из наших коллег. Самое неприятное, что мужчина ударил девушку", - сообщают сотрудники центра.

Они также добавляют, что конфликт произошел из-за того, что посетителю не понравилось, что кассир проконсультировала на русском языке.

"К сожалению, милиция, которая приехала по нашему вызову, освободила дебошира через несколько минут и он вернулся и продолжил угрожать и оскорблять наших сотрудников. Самое страшное, то что этот человек сказал что обращайтесь куда хотите мне ни чего не будет. Они не могут оставаться безнаказанными", - считают сотрудники центра.