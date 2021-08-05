В Академии наук КР выбирают академиков и членов-корреспондентов

Сегодня в 9 часов утра в Национальной академии наук Кыргызстана начались выборы академиков и членов-корреспондентов, и пока о результатах их не известно.

В настоящее время в АН 29 действительных членов, 34 члена-корреспондента, 22 почетных академика, 8 иностранных членов, 7 почетных докторов.

Требования к нынешним кандидатам еще более ужесточились по сравнению с предыдущими выборами. Им надо иметь не только звание доктора наук, профессора, но и свою научную школу, публикации в мировых авторитетных научных изданиях. Причем, с высоким индексом цитирования их трудов.

Но, как говорят авторитетные ученые мужи, задолго до выборов начались грязные игры вокруг них, вплоть до требований к ним проголосовать за того или иного претендента. Некоторые из кандидатов, как говорят, опустились даже до того, что намеренно приписали себе наличие докторов и кандидатов наук, которые якобы защитились под их "умелым руководством". Естественно, не обошлось без принципа: "ну как не порадеть родному человечку". И есть опасения, что истинным ученым, порядочным людям никогда не пробраться сквозь эти дебри.

На последнюю публикацию в VB.KG поступило много откликов. Некоторые из них мы решили опубликовать, поскольку они отражают истинную ситуацию, сложившуюся вокруг нашей науки.

Израиль: "Пока полностью не очистится эта контора, Кыргызстаном будут править неучи. Они как паразиты вцепились в систему управления и образования. Мало того, что дармоеды, но и тянут всю страну вниз. Их степени - это степени коррупции - чем выше научная степень, тем больше опыта в коррупции. Они портят нашу молодежь. Надо полностью выгнать их из этой конторы и образовательной системы. Оставить только тех, кто получил степень честно и имеет весомые публикации в международных престижных научных журналах".

Пессимист: "Сначала пропустить бы все их докторские и кандидатские через диссернетовскую мясорубку. Уверен, 80% отсеялись бы сами собой...".

Оптимист: "Думаю, больше".

Математик: "Что-то количество докторов наук много, а экономика сами знаете где".

Талгат: "Бесполезные ученые".

Вадим: "Надо бы посмотреть индекс Хирша, импакт-фактор этих кандидатов. Они не должны быть ректорами, председателями диссоветов потому что они в большинстве случаев занимаются наукой фиктивно, им некогда".

Как сообщил один из участников выборов, настроение на выборах разное – от безразличного до протестного.