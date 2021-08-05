Кыргызстан и Россия расширят межпарламентское сотрудничество

Вопросы развития межпарламентского взаимодействия Кыргызстана и России обсудили 5 августа спикеры парламентов обеих стран. Как сообщили в Госдуме РФ, встреча ее председателя Вячеслава Володина и торага Жогорку Кенеша КР Таланта Мамытова прошла в Тегеране, куда парламентарии прибыли для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси.

"Нам важно, чтобы отношения развивались в различных форматах. Опираясь на многолетние узы дружбы, необходимо делать все для укрепления связей в интересах наших народов и государств", - сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что отношения Российской Федерации и Кыргызской Республики находятся на очень высоком уровне, достигнуты большие результаты. Страны активно работают в международных организациях, являются стратегическими партнерами.

"Крайне важно, чтобы и парламентское измерение совершенствовалось, и мы с вами находили все новые и новые формы сотрудничества. От этого выиграют наши государства", - заявил gредседатель Государственной Думы.

Вячеслав Володин и Талант Мамытов высказались также за активное взаимодействие между профильными комитетами парламентов двух стран.