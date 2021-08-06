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Заемщики пригрозили омбудсмену актом самосожжения

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- Александра Василькова
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Акыйкатчы (омбудсмен) КР Токон Мамытов принял группу заемщиков, у которых те или иные банки забирают жильё за долги. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

В ходе встречи заемщики пожаловались на то, что судиться с банком – затея бесполезная, так как суды всегда выносят решения в пользу коммерческих банков. Все судебные органы рассматривают дела необъективно и однобоко, это приводит к тому, что большинство заемщиков лишаются жилья.

По словам одной из заёмщиков, она получила у одного из банков кредит в размере 75 тысяч долларов. Затем в счет погашения кредита, она внесла 55 тысяч долларов . Через некоторое время выясняется, что ее долг перед банком все еще составляет 75 тысяч долларов. Оказалось, что выплаты уходят в первую очередь не для погашения основной суммы кредита, а в первую очередь для погашения процентов, затем покрытия пеней, а лишь потом, если остаются средства, то погашается основная сумма кредита.

Заемщики отметили, что при таких кабальных условиях, еще сотни, и даже тысячи граждан могут лишится залогового имущества.

Заявители также жаловались на то, что они не могут найти поддержки ни у одного госоргана, их обращения в адрес президента КР, ЖК, в кабмин, в органы прокуратуры и в Нацбанк остаются без внимания.

Заявители просили омбудсмена, чтобы он помог им встретиться с президентом Садыром Жапаровым. Заемщики хотят быть услышанными главой государства, в противном случае они грозят устроить акции протеста и совершить акт самосожжения перед зданием офиса омбудсмена.

Токон Мамытов объяснил заявителям, что незнание закона не освобождает их от ответственности и рекомендовал очень внимательно изучать условия, прежде чем подписывать те или иные договоры, особенно когда они касаются залогового имущества.

Омбудсмен Токон Мамытов поручил экспертам и юристам изучить предоставленные заявителями материалы, по результатам которых будут приняты соответствующие меры.


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URL: https://www.vb.kg/404478
Теги:
омбудсмен, президент, Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Садыр Жапаров
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