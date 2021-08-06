Юный кыргызстанец взял бронзу на Балканской математической олимпиаде

Ученик из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на Балканской математической олимпиаде среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

С 1 по 4 июля 2021 года прошла 25-я Балканская математическая олимпиада среди юниоров (JBMO 2021). 128 учеников из 22 стран приняли участие в данной олимпиаде.

По итогам олимпиады ученик учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея №61 имени Якира Е.Б. города Бишкек Фёдор Корнияш завоевал бронзовую медаль. К олимпиаде его готовил учитель математики Мамат Ишматов.

Перед олимпиадой команда прошла подготовку. В составе команды Кыргызстана были следующие ученики:

1. Фёдор Корнияш, УК АФМШЛ № 61

2. Абдумалик Турсунов, Келечек-MIT

3. Максим Залепо, УК АФМШЛ № 61

4. Станкулов Илим, Международная школа "United World"

5. Нурсултан Эшперов, школа Газпром-Кыргызстан

6. Актан Койчуманов, школа Газпром-Кыргызстан