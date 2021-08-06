За год пандемии КНР заработала на СИЗ более 88 миллиардов долларов

Китай экспортировал медицинских средств индивидуальной защиты за 2020 год на 88,1 миллиарда долларов. Такие данные приводятся в исследованиях Института мировой экономики Петерсона.

По данным института, экспорт медицинских масок и респираторов за 2020 год достиг 53,8 миллиарда долларов, щитков для лица – в 16,8 миллиарда долларов, защитной одежды – в 10,8 миллиарда долларов, перчаток - в 3,9 миллиарда долларов.

Также стоит отметить, что экспортная цена за одну маску или респиратор по состоянию на апрель 2020 года выросла на 720,8 процента по сравнению с декабрем 2019 года. Цена за комплект защитной одежды выросла на 536,2 процента.