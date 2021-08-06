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Назван самый популярный производитель ноутбуков

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Глобальные поставки ноутбуков снизились по сравнению с первым кварталом года. Об этом сообщается в отчете Strategy Analytics.

За второй квартал производители портативных компьютеров поставили 65,6 миллионов единиц техники, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года. Также это на четыре процента меньше, чем за первый квартал 2021 года. Снижение вызвано некоторыми послаблениями в коронавирусных ограничениях и возвращением части сотрудников с удаленной работы из дома, где требовалась портативная техника. Однако аналитики считают, что до конца года компактные компьютеры станут снова популярны.

Лидером рынка ноутбуков оказалась Lenovo, которая поставила 15,5 миллионов единиц продукции. Доля названной компания составила 24 процента. На втором месте с долей 23 процента и 14,9 миллионами отгруженных устройств разместилась HP. На третьем - Dell, которая с 10,7 миллионами поставленных компьютеров имеет долю 16 процентов. На четвертом и пятом местах топа оказались Apple и Acer, которые получили долю по восемь процентов каждая.

Уточняется, что на первые три компании из списка приходится почти треть мирового рынка ноутбуков.

Ранее специалисты Strategy Analytics сообщили, что Samsung оказался крупнейшим поставщиком смартфонов по итогам первого квартала 2021 года. Доля корпорации на рынке составила 23 процента.

Источник: "Лента.ру"


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URL: https://www.vb.kg/404487
Теги:
экономика
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