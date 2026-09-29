Кардиохирург Талантбек Батыралиев: "Лучше не ждать критического момента"

29 сентября во всем мире отмечается День сердца, который напоминает людям о важности здоровья сердца и сердечно-сосудистой системы. Каждый год кампания проходит под отдельным девизом. С 2024 по 2026 год Всемирная федерация сердца продолжает тему Don't Miss a Beat ("Не пропусти удар"), обращая тем самым внимание на важность распознавания симптомов сердечно-сосудистых заболеваний и своевременного обращения за помощью.

Накануне этого Дня известный в нашей стране кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Американского колледжа кардиологов, заслуженный деятель науки Талантбек Батыралиев сказал в интервью VB.KG, что сердечные заболевания хотя и очень серьезны, но все же при должном внимании предотвратимы и напомнил о рекомендациях, которые помогут сохранить здоровье сердца.

Профессор, ишемическая болезнь сердца – одно из самых часто встречающихся заболеваний сердечно-сосудистой системы - 80% всех заболеваний сердца. Какие современные технологии применяются для ее лечения?

- Стентирование стало главной технологией спасения жизни при остром инфаркте. В 1995 году метод стентирования коронарных сосудов был введён в клиническую практику для расширения коронарных артерий при лечении больных с угрозой инфаркта миокарда. С тех пор произошли революционные изменения.

Что это за операция?

- Это - малоинвазивная процедура на сердце позволяет эффективнее лечить инфаркт миокарда. Как показывает практика, после стентирования в первые часы острого инфаркта выживает 95-96% больных. Это достижение, поскольку после тромболизиса лекарствами, разрушающими тромб, при инфаркте выживает 90-92% в стационаре. И эти проценты в пользу стентов.

Стент для того и изобрели, чтобы поддерживать суженный или перекрытый кровеносный сосуд изнутри и восстановить нормальный кровоток. Чаще всего стент устанавливают в коронарные артерии сердца при атеросклерозе. Он расширяет участок сосуда после баллонной ангиопластики, предотвращает его повторное сужение или спадение, уменьшает риск приступов стенокардии и повреждения сердца, улучшает доставку крови и кислорода к органам. Но стент не устраняет сам атеросклероз, а поддерживает конкретный участок сосуда.

Как проводится стентирование?

- Делается операция под местной анестезией, человек при этом в сознании, его ощущения важны врачу, кто проводит катетер, проводник, баллон и стент. Место доступа для катетера через шлюз в бедренной артерии чуть ниже паха или в лучевой артерии у запястья. После вмешательства все устройства вынимают и проводят гемостаз, чтобы через этот прокол сосуда не было кровотечения. На следующей день, если нет ограничений по инфаркту, пациентам можно вставать ходить и вести обычный образ жизни, при инфаркте активность расширяют медленней.

Как человек может понять, что ему нужна такая операция?

– Стентирование необходимо людям, у которых выявлена ишемическая болезнь сердца (ИБС) – острые нарушения или хронические формы. Главные симптомы ишемической болезни - боль за грудиной разной степени интенсивности (давящая, сжимающая, душащая), которая появляется на фоне физических или психических нагрузок и самостоятельно проходит в покое. Со 100-процентной точностью показать необходимость стентирования в профилактических целях может селективная коронарография. Во время этого исследования с помощью катетера вводится контрастное вещество, которое показывает место, характер и степень сужения коронарной артерии.

Исход вмешательства зависит и от того, как быстро человек попадает в клинику. Наша большая беда в том, что больной, у которого появились такие боли, и его близкие недопонимают, насколько серьезными могут быть их последствия, надеются, что "само пройдет". Это заблуждение может стоить жизни. У врачей есть максимум 90 минут, чтобы спасти человека. К сожалению, большинство кыргызстанцев по-прежнему плохо понимает свои проблемы с сердцем, и главное – не очень-то и хочет прислушаться к тому, как тяжело его "мотору", что работает он на износ, и только в критический момент бегут к врачу.

Иными словами – сердце надо беречь и тогда не потребуется стентирование?

-Да, избежать стентирования в принципе можно, только если заниматься профилактикой своих сердечно-сосудистых катастроф, ограничить в рационе красное мясо, следить за весом, употреблять много зелени и овощей, не объедаться сладким и не провоцировать диабет. А также следить за давлением и, если надо, то подобрать правильную гипотензивную терапию, не курить, не злоупотреблять алкоголем. И по возможности избегать стрессовых ситуаций. Но больных, нуждающихся в таких вмешательствах, у нас с каждым годом становится больше.

Талантбек Абдуллаевич, а при чем тут сосуды сердца, куда ставится стент?

- Есть три основные причины, из-за которых возникают проблемы в сосудах – атеросклероз, тромбоз и спазм. Сосуды забивает холестерин и его вредные фракции низкой и очень низкой плотности. Мы на 20 процентов получаем это с пищей из кишечника, а 80 процентов жиров - это вторсырье из переработки в печени, они снова идут в работу, от печени к клеткам, где жиры с белками, – это "стройматериалы" новых клеток. При избытке "стройматериалов" они остаются по дороге - на стенах сосудов. А мы, потребляя много пищи, в которой полно не полезных организму жиров и быстроусвояемых углеводов, создаём условия для переизбытка жиров и для их сосудистого накопления в бляшках. Усиливают эти процессы хроническое воспаление и стресс

Всегда ли малоинвазивное вмешательство может заменить операцию на открытом сердце?

– Не всегда. Малоинвазивная или "классическая" кардиохирургическая операция - решение принимается для каждого пациента индивидуально. Выбор зависит от многих факторов: патологии заболевания, объема операции и так далее. Однако стентирование сегодня является основным методом лечения больных с коронарной патологией сердца как в нашей стране, так и за рубежом. Ограничений по возрасту не существует. Более того, для пожилых пациентов стентирование предпочтительнее, поскольку оно малотравматично, проводится без наркоза и разрезов и пациент через два дня может вернуться к привычному образу жизни.

Когда додумались "раскрывать" сосуды с помощью доставленного по кровеносному руслу стента - крошечного устройства?

- Первые сосудистые стенты разработал Шарль Доттер, американский радиолог, в 1969 году он предложил идею спирального стента и экспериментировал с ним на животных. Первый современный коронарный стент создали Хулио Палмаз и Ричард Шац в 1980-х годах. В 1987 году его впервые имплантировали человеку. Позже стенты стали массово применяться после одобрения в 1990-х.

Чем современные коронарные стенты отличаются от первых моделей?

- Сегодня стенты совершенствуются с каждым годом, и количество стентирований растет во всем мире. У нас это направление тоже стремительно развивается. Стентирование относится, как я уже сказал, к малоинвазивным операциям и позволяет эффективнее лечить даже инфаркт миокарда.

Что касается различий первых стентов от современных, то их много. Прежде всего они отличаются материалами, из которых изготавливаются, размерами, покрытием, точностью установки. И, конечно, безопасностью. Раньше использовали простые металлические конструкции, сейчас - тонкие сплавы кобальт-хрома или платино-хрома, реже биоразлагаемые материалы. Современные стенты к тому же значительно тоньше, гибче и легче проходят по извитым сосудам. Покрытие большинства современных стентов выделяет лекарства, которые подавляют разрастание ткани внутри стента и снижают риск повторного сужения. Улучшены и системы доставки, визуализация и подбор размера стента. Главное же преимущество нынешних стентов – это их безопасность. Современные модели реже вызывают тромбоз и повторный стеноз.

Можно ли поставить стент в артерию навсегда?

- Да. Коронарный стент обычно устанавливают навсегда - он остаётся в артерии и со временем покрывается клетками сосудистой стенки. Но есть экспериментальные или специальные биорассасывающиеся конструкции, которые постепенно исчезают, но они применяются ограниченно. После установки важно принимать назначенные антиагреганты и контролировать холестерин, давление и диабет. Самостоятельно прекращать такие препараты нельзя, так как это повышает риск тромбоза стента.

Если стент установили, то надо ли принимать препараты?

- После стентирования обычно нужна антитромбоцитарная терапия, которую назначают врачи на определенный срок, чаще на 6 месяцев. После инфаркта или острого коронарного синдрома - обычно 12 месяцев. Часто оставляют аспирин пожизненно, если нет противопоказаний. Срок может быть короче или дольше при высоком риске кровотечений, сложном стентировании или других заболеваниях. Схему определяет кардиолог. И, конечно, нельзя по своему усмотрению отменять препараты.