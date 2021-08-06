В НАН прошли выборы членов-корреспондентов и академиков

Вчера в Национальной академии наук Кыргызстана впервые за 11 лет прошли выборы членов-корреспондентов и академиков.
В этом году свои кандидатуры подавали на замещение вакансий действительных членов Академии НАН – академиков - 20 человек, из которых 13 прошли:
По специальности "Геомеханика":
- Камчыбек Кожогулов;
По специальности "Физика конденсированного состояния":
- Мустафа Кидибаев;
По специальности "Микробиология, иммунология":
- Доктурбек Адамбеков;
По специальности "Биомедицина, биофилософия":
- Исабек Ашимов;
По специальности "Сельскохозяйственная биотехнология":
- Асанкадыр Жунушов;
По специальности "Фармакология":
- Аширали Зурдинов;
По специальности "Ветеринарная вирусология":
- Рысбек Нургазиев;
По специальности "Хирургия, травматология-ортопедия":
- Марат Сагымбаев;
По специальности "Философия":
- Осмон Тогусаков;
По специальности "Юридические науки, культурология":
- Чолпонкул Арабаев;
По специальности "История философии":
- Ысманалы Мукасов;
По специальности "Кыргыз тили":
- Сыртбай Мусаев;
По специальности "История, этносоциология":
- Абылабек Асанканов.
По итогам голосования в члены-корреспонденты НАН прошли:
По специальности "Физика, атомная спектроскопия":
- Нурбек Жээнбаев;
По специальности "Геотехнология":
- Салават Усманов;
По специальности "Горное дело":
- Канатбек Кожобаев;
По специальности "Горные машины":
- Мамасадыр Ураимов;
По специальности "Математика, геометрия, топология":
- Асылбек Чекеев;
По специальности "Механика":
- Мураталы Жаманбаев;
По специальности "Сейсмология":
- Канатбек Абдрахматов;
По специальности "Транспорт":
- Улукбек Давлятов;
По специальности "Физика, физика твердого тела":
- Рая Султаналиева;
По специальности "Энергетика":
- Таалайбек Апозов.
По специальности "Кыргыз тили":
- Турусбек Маразыков
- Бейшенбай Усубалиев
По специальности "Экономика":
- Жумабек Жайылов
- Мээрим Койчиева
По специальности "История":
- Толобек Абдрахманов
- Чолпон Койчуманова
По специальности "Литература":
- Жылдыз Бакашова
По специальности "Юриспруденция":
- Бекбосун Борубашов
По специальности "Политология, социология":
- Канатбек Азиз
По специальности "Педагогика":
- Назаркул Ишекеев
По специальности "Биология, биохимия":
- Бекболот Жээнбаев
По специальности "Урология, андрология":
- Акылбек Мусаев
По специальности "Молекулярная биология, генетика":
- Бермет Кудайбергенова
По специальности "Клиническая фармакология":
- Канат Мамакеев
По специальности "Химия":
- Абдраим Сатыбалдиев
По специальности "Биологические ресурсы":
- Айыркул Шалдыков
По специальности "Хирургия, онкология":
- Алымкадыр Бейшеналиев
По специальности "Терапия, общественное здоровье":
- Арсен Айдаралиев
По специальности "Педиатрия, акушерская гинекология, детская ортопедия":
- Жаныш Сулайманов
По специальности "Неврология, нейрохирургия":
- Кенеш Ырысов
По специальности "Математика":
- Гулбадат Матиева
По специальности "Химия, биология":
- Асылкан Жумабаева
По специальности "Медицина, эпидемиология":
- Абдрахман Эшиев
По специальности "Юридические науки":
- Нурлан Шерипов
По специальности "Техническая механика":
- Абдыкадыр Абиров.