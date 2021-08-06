В НАН прошли выборы членов-корреспондентов и академиков

Вчера в Национальной академии наук Кыргызстана впервые за 11 лет прошли выборы членов-корреспондентов и академиков.

В этом году свои кандидатуры подавали на замещение вакансий действительных членов Академии НАН – академиков - 20 человек, из которых 13 прошли:

По специальности "Геомеханика":

- Камчыбек Кожогулов;

По специальности "Физика конденсированного состояния":

- Мустафа Кидибаев;

По специальности "Микробиология, иммунология":

- Доктурбек Адамбеков;

По специальности "Биомедицина, биофилософия":

- Исабек Ашимов;

По специальности "Сельскохозяйственная биотехнология":

- Асанкадыр Жунушов;

По специальности "Фармакология":

- Аширали Зурдинов;

По специальности "Ветеринарная вирусология":

- Рысбек Нургазиев;

По специальности "Хирургия, травматология-ортопедия":

- Марат Сагымбаев;

По специальности "Философия":

- Осмон Тогусаков;

По специальности "Юридические науки, культурология":

- Чолпонкул Арабаев;

По специальности "История философии":

- Ысманалы Мукасов;

По специальности "Кыргыз тили":

- Сыртбай Мусаев;

По специальности "История, этносоциология":

- Абылабек Асанканов.

По итогам голосования в члены-корреспонденты НАН прошли:

По специальности "Физика, атомная спектроскопия":

- Нурбек Жээнбаев;

По специальности "Геотехнология":

- Салават Усманов;

По специальности "Горное дело":

- Канатбек Кожобаев;

По специальности "Горные машины":

- Мамасадыр Ураимов;

По специальности "Математика, геометрия, топология":

- Асылбек Чекеев;

По специальности "Механика":

- Мураталы Жаманбаев;

По специальности "Сейсмология":

- Канатбек Абдрахматов;

По специальности "Транспорт":

- Улукбек Давлятов;

По специальности "Физика, физика твердого тела":

- Рая Султаналиева;

По специальности "Энергетика":

- Таалайбек Апозов.

По специальности "Кыргыз тили":

- Турусбек Маразыков

- Бейшенбай Усубалиев

По специальности "Экономика":

- Жумабек Жайылов

- Мээрим Койчиева

По специальности "История":

- Толобек Абдрахманов

- Чолпон Койчуманова

По специальности "Литература":

- Жылдыз Бакашова

По специальности "Юриспруденция":

- Бекбосун Борубашов

По специальности "Политология, социология":

- Канатбек Азиз

По специальности "Педагогика":

- Назаркул Ишекеев

По специальности "Биология, биохимия":

- Бекболот Жээнбаев

По специальности "Урология, андрология":

- Акылбек Мусаев

По специальности "Молекулярная биология, генетика":

- Бермет Кудайбергенова

По специальности "Клиническая фармакология":

- Канат Мамакеев

По специальности "Химия":

- Абдраим Сатыбалдиев

По специальности "Биологические ресурсы":

- Айыркул Шалдыков

По специальности "Хирургия, онкология":

- Алымкадыр Бейшеналиев

По специальности "Терапия, общественное здоровье":

- Арсен Айдаралиев

По специальности "Педиатрия, акушерская гинекология, детская ортопедия":

- Жаныш Сулайманов

По специальности "Неврология, нейрохирургия":

- Кенеш Ырысов

По специальности "Математика":

- Гулбадат Матиева

По специальности "Химия, биология":

- Асылкан Жумабаева

По специальности "Медицина, эпидемиология":

- Абдрахман Эшиев

По специальности "Юридические науки":

- Нурлан Шерипов

По специальности "Техническая механика":

- Абдыкадыр Абиров.