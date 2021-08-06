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В Узбекистане придумали электронную пушку для уничтожения ковида

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Сегодня в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ташкента прошла презентация антивирусной технологии отечественного производства. Автор разработки и исследователи отмечают, что она может стать решением в борьбе с COVID-19 и многими другими инфекционными заболеваниями, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Технология была представлена в виде небольшого прибора под названием BioGenetic, предназначенного для обеззараживания воздушной среды от различных бактерий и вирусов, в частности, COVID-19. Аппарат генерирует электроны, которые насыщают воздух в пространстве, находя вирусы, бактерии, микробы и уничтожая их РНК.

По словам автора технологии, инженера Олима Юсупова, технология позволяет как проводить профилактику, так и лечить различные заболевания – туберкулез, гепатит, COVID-19 и другие болезни инфекционного характера, передающихся воздушно-капельным и контактным путем.

Как отмечает изобретатель, прибор был разработан еще до пандемии коронавируса. Первоначально конструкция была размером с рекламный щит и создавалась для борьбы с инфекционными заболеваниями в масштабах целого города, района, республики. Большим подспорьем в деле разработки стал конкурс по экологическим установкам, проведенный Министерством инновационного развития.

"Здесь нам помогли советами по постановке производства, предоставили лаборатории. Собирали аппарат из того, что было – некий гаражный прототип. И тут началась пандемия: дороги закрылись, все остановилось. Но установка была готова, надо было испытать ее. Нам рекомендовали обратиться в Чиланзарский СЭС. Здесь нам дали лабораторию, где мы провели свои первые исследования. Месяц работали только над бактериями, получили хорошие результаты", – рассказал Юсупов.

Через какое-то время технологию применили против коронавируса, в частности его британского и африканского штаммов. Результаты впечатлили. Побочных эффектов применения технологии при этом выявлено не было. В целом за полтора года было проведено множество лабораторных и клинических испытаний на базе различных лабораторий бактериологии и вирусологии, санитарии и гигиены, Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, Научно-исследовательского института гематологии при Минздраве, Ташкентского научно-исследовательского института вакцин и сывороток, Центров COVID-19 в Чиланзарском, Учтепинском и Юнусабадском районах, больниц "Зангиота – 1" и "Зангиота – 2".

Параллельно с новой отечественной технологией обеззараживания воздуха проводились также сравнительные испытания озонаторов, ионизаторов, кварцевых ламп. Как утверждают специалисты, новый прибор обошел по эффективности все вышеуказанные очистители воздуха. К тому же, очищение воздуха в помещениях происходит вне зависимости от присутствия человека.

"Исследования проводились при участии трех рабочих комиссий. Работая с вышеуказанными медицинскими и научными площадками, мы смогли усовершенствовать разработанную технологию. У нас имеются сертификаты, заключения и документы о безопасности использования установки. Сейчас этой технологией уже пользуются во многих лабораториях, пунктах забора тестов на COVID-19, в государственных и медицинских учреждениях. Также мы уже подали заявку на патент", – поделился автор технологии.


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URL: https://www.vb.kg/404491
Теги:
Узбекистан, коронавирус
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