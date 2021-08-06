Северные парки Бишкека: уход – есть, ухоженности – нет

Столичные парки, расположенные в северной зоне Бишкека, имеют такой же неопрятный вид, как и южные. Хотя отреставрированы они были сравнительно недавно. Здесь, как и везде, сохнут саженцы, а там, где нужно высаживать новые деревья, этого не происходит. Все это говорит об отсутствии хозяйской руки, которой должен выступать муниципалитет в лице своих профильных структур.

Чуть больше недели назад VB.KG сделал обзор парков, расположенных в южной части города. Особенно неприятно поразило состояние двух старых рекреационных зон – Ата-Тюрка и Победы имени Даира Асанова. Наряду с тем, что администрации этих территорий допустили засыхание множества молодых саженцев, так они еще и не убирают многочисленный сухостой. Также отдельным вопросом стоит стихийная торговля и прокаты велосипедов, с которыми, почему-то, никто не борется.

На ту публикацию отозвались жители северной части Бишкека и попросили съездить в парки Молодежный, Тулебердиева и 40 лет Киргизии, расположенный вокруг одноименных озер.

Надо отметить, что первые две зоны отдыха были приведены в порядок совсем недавно. Особенно парк, названный в честь героя Чолпонбая Тулебердиева. Но, забегая вперед скажем, проблем здесь ничуть не меньше, чем в южной зоне.

Парк Молодежный (фото 1-16) расположен на пересечении улицы Махатмы Ганди и проспекта Жибек Жолу. Несколько лет назад он был благоустроен и стал очень популярен среди местных жителей – народу полно всегда. Чиновники обновили тротуары, сделали освещение и даже установили спортивные сооружения. Кстати, скалодром, в который вложено немало средств, с того самого времени не используется, так как представляет опасность для людей. Но и установить вместо него что-то другое никто не спешит. Так и стоит как бельмо на глазу.

Но самое главное, что получил тогда парк – нормальный уход. Его постоянно убирают, следят за зелеными насаждениями, поливают… А потому совершенно непонятно, почему он выглядит неопрятно и как здесь могли допустить засыхание десятков молодых саженцев? Причем это наблюдается как на территории самого парка, так и чуть севернее, где высажена целая рощица. Правда, неизвестно, относится ли он к территории зоны отдыха или считается отдельной единицей. Но в любом случае следить за ней должны городские власти.

Да и в целом место оставляет не очень приятное впечатление. Вроде и чисто, но в то же время валяется строительный мусор. Вроде и зелено, и тенисто за счет взрослых и достигших огромных размеров насаждений, но все портят засохшие молодые деревья. В общем, не хватает души, которую должна вложить администрация.

На территории парка имени Чолпонбая Тулебердиева (фото 17-38) немного иная ситуация. Он чистый, ухоженный, здесь полно народу даже в будние дни. Причем горожане очень тепло отзываются об этом месте. Но.

Между взрослыми деревьями много большого размера проплешин, куда так и просится посадка саженцев. Это хорошо видно на фотографиях. Причем здесь можно посадить не десятки, а сотни молодых растений. Вернее, не можно, а нужно это сделать, чтобы закрыть все эти залысины.

Увы, но ничего такого не происходит. Несколько рядов саженцев есть только в верхней части рекреационной зоны, вдоль БЧК. Причем часть из них благополучно засохла. А на территории парка мы увидели всего пару десятков молодых деревьев.

И вот этот факт вызывает огромное удивление. Ладно южные парки, там действительно проблемы с водой. Но здесь же под рукой БЧК, который полон под завязку. Из него и берут драгоценную живительную влагу. Поливай – не хочу. Так откуда столько высохших молодых деревьев?

В общем, после посещения обоих объектов возникло столько же вопросов к муниципальным предприятиям "Бишкекзеленхоз" и "Бишкекские парки", сколько было после экскурсии по южной части города. Прошлый и.о. мэра Бактыбек Кудайбергенов грозился принять меры к руководителям и ответственным лицам этих предприятий за сотни засохших деревьев и бардак в парках. Но вот на днях сменил должность и уже вряд ли сможет помочь в этом вопросе. А ведь именно эти две структуры головой отвечают за состояние рекреационных зон в Бишкеке.

Ну и напоследок парк 40 лет Киргизии (фото 39-44). Огромная шикарная территория, за которой никто не следит. Здесь нет ни тротуаров, ни освещения, ничего. Но есть самое главное – взрослые тенистые деревья и много места. Почему за столько лет у чиновников мэрии так и не дошли до него руки? Ведь здесь не будет столько вложений, как при строительстве новых парков. Или ждете, пока его застроят как Карагачевую рощу и парк Ата-Тюрка? Недолго осталось.