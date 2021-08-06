В Кыргызстане на 6 августа зарегистрировали 658 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 6 августа зарегистрировали 658 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.
За последние сутки было проведено 7147 ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 345,
в г. Ош – 9,
в Чуйской области – 80,
в Ошской области – 18,
в Таласской области – 10,
в Нарынской области – 14,
в Иссык-Кульской области – 59,
в Джалал-Абадской области – 74,
в Баткенской области – 49.
За весь период зарегистрировали – 167 734 случая.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,8.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1532 человека.
Из них:
в г. Бишкек – 1041,
в г. Ош – 38,
в Чуйской области – 115,
в Ошской области – 66,
в Таласской области – 28,
в Нарынской области – 29,
в Иссык-Кульской области – 29,
в Джалал-Абадской области – 80,
в Баткенской области – 106.
За весь период выздоровели – 153 934 человека.