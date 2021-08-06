Погода
$ 84.60 - 84.85
€ 99.77 - 101.10

В Кыргызстане на 6 августа зарегистрировали 658 новых случаев COVID-19

285  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 6 августа зарегистрировали 658 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.

За последние сутки было проведено 7147 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 345,

в г. Ош – 9,

в Чуйской области – 80,

в Ошской области – 18,

в Таласской области – 10,

в Нарынской области – 14,

в Иссык-Кульской области – 59,

в Джалал-Абадской области – 74,

в Баткенской области – 49.

За весь период зарегистрировали – 167 734 случая.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,8.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1532 человека.

Из них:

в г. Бишкек – 1041,

в г. Ош – 38,

в Чуйской области – 115,

в Ошской области – 66,

в Таласской области – 28,

в Нарынской области – 29,

в Иссык-Кульской области – 29,

в Джалал-Абадской области – 80,

в Баткенской области – 106.

За весь период выздоровели – 153 934 человека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404497
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  