В Кыргызстане на 6 августа зарегистрировали 658 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 6 августа зарегистрировали 658 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.

За последние сутки было проведено 7147 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 345,

в г. Ош – 9,

в Чуйской области – 80,

в Ошской области – 18,

в Таласской области – 10,

в Нарынской области – 14,

в Иссык-Кульской области – 59,

в Джалал-Абадской области – 74,

в Баткенской области – 49.

За весь период зарегистрировали – 167 734 случая.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,8.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1532 человека.

Из них:

в г. Бишкек – 1041,

в г. Ош – 38,

в Чуйской области – 115,

в Ошской области – 66,

в Таласской области – 28,

в Нарынской области – 29,

в Иссык-Кульской области – 29,

в Джалал-Абадской области – 80,

в Баткенской области – 106.

За весь период выздоровели – 153 934 человека.