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Нарушители правил благоустройства Октябрьского района получили штраф

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- Айжан Мамбеталиева
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Под председательством заместителя главы Октябрьского района Омурбека Тайтелиева проведено заседание комиссии по рассмотрению дел о нарушениях.

При присутствии нарушителей комиссия рассмотрела 9 протоколов. По 5 протоколам вынесены постановления о взыскании по статьям Кодекса КР "О нарушениях" 70, 71, 120 и 293 на общую сумму 43500 сомов.

По 4 протоколам рассмотрение перенесено на следующее заседание комиссии.

Санитарно-экологической инспекции и МТУ района поручено усилить работы по соблюдению физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности, правил благоустройства столицы.


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URL: https://www.vb.kg/404498
Теги:
мэрия, Октябрьский район
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