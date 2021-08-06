Нарушители правил благоустройства Октябрьского района получили штраф

Под председательством заместителя главы Октябрьского района Омурбека Тайтелиева проведено заседание комиссии по рассмотрению дел о нарушениях.

При присутствии нарушителей комиссия рассмотрела 9 протоколов. По 5 протоколам вынесены постановления о взыскании по статьям Кодекса КР "О нарушениях" 70, 71, 120 и 293 на общую сумму 43500 сомов.

По 4 протоколам рассмотрение перенесено на следующее заседание комиссии.

Санитарно-экологической инспекции и МТУ района поручено усилить работы по соблюдению физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности, правил благоустройства столицы.