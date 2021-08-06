За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались восемь человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек. Такие данные на 6 августа приводит Республиканский штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 4,

в Чуйской области - 3,

в Нарынской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2380 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 3173 пациента, из них:

29 (0,9%) - в удовлетворительном состоянии;

2016 (63,5%) - в состоянии средней тяжести;

942 (29,6%) - тяжелые пациенты;

189 (5,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся – 6874 пациента.