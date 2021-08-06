За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались восемь человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек. Такие данные на 6 августа приводит Республиканский штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 4,
в Чуйской области - 3,
в Нарынской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2380 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 3173 пациента, из них:
29 (0,9%) - в удовлетворительном состоянии;
2016 (63,5%) - в состоянии средней тяжести;
942 (29,6%) - тяжелые пациенты;
189 (5,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся – 6874 пациента.